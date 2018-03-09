США накажут россиян за поездки в Крым?

США могут ввести санкции за поездки в Крым?

Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер предложил ввести санкции за поездки в Крым. «Важно, что США, ЕС, Украина и другие страны не признают аннексию Крыма. Пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией», — заявил накануне в Варшаве Волкер, слова которого приводит «Укринформ». Юрий Рогулев. По информации издания, речь идет о наложении санкций не на обычных туристов, а на политиков. Не стоит воспринимать это заявление Волкера слишком серьезно, говорит директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулёв, директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта в МГУ: «Мне кажется, что здесь в значительной степени это инициатива самого Волкера, который, как известно, является таким добровольцем. На этом фронте борьбы он вызвался на эту работу и денег за нее даже не получает. Он известный человек в плане своего отношения к России, известна его предыдущая биография — работа в ЦРУ и так далее. Поэтому, мне кажется, что ему хочется как-то сдвинуть этот воз с мертвой точки, но при этом он изобретает всякие способы, которые, с его точки зрения, могут оказать какое-то влияние, давление на Россию. Мне кажется, что, во-первых, это не факт того, что это все будет поддержано на каком-то другом уровне в США, и не факт, что с этим согласятся другие, потому что, на самом деле, это все не так просто реализовать, не так просто контролировать, да и непонятно зачем. Поэтому мне представляется, что это такая, скорее, его личная инициатива». Совете Федерации ответили на призывы ввести санкции за поездки в Крым. Как заявил сенатор от этого региона Сергей Цеков , заявления Волкера говорят о том, что он объединился с «украинской радикальной политической верхушкой». По мнению сенатора, Волкер просто не понимает, что произошло в Крыму в 2014 году и чем живет местное население.