Синоптики рассказали о погоде в пятницу

В Москве в пятницу ожидается до -3°С

Москве в пятницу, 9 марта, ожидается до -3°С. По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от -5 до -3°С. Днем облачно, местами снег. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с. Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере