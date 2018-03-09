Синоптики рассказали о погоде в пятницу

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В Москве в пятницу ожидается до -3°С 

Газета.Ru 9 марта 2018
Фото: ТАСС
В Москве в пятницу, 9 марта, ожидается до -3°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от -5 до -3°С.
Днем облачно, местами снег. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с.
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