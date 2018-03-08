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Найдена новая опасность жизни в больших городах
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Ученые нашли новую опасность жизни в больших городах 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Michael Szönyi / Globallookpress.com
Жители мегаполисов чаще страдают кожными заболеваниями. К такому выводу пришли ученые из нескольких научных лабораторий Южной Кореи. Результаты их исследования публикует журнал Science Advances.
О том, что кожными заболеваниями жители крупных городов страдают чаще, чем жители деревень, было известно и ранее. Как предполагали ученые, причиной может быть загрязнение воздуха. В то же время не до конца был ясен механизм, вызывающий кожные болезни, к примеру, дерматит.
Исследователи решили проанализировать жизнь микроорганизмов, обитающих в коже человека. Для этого они взяли мазки у 231 женщины из пяти китайских городов. Три города считаются большими, два других — мегаполисами.
Было обнаружено, что микроорганизмы в коже женщин, живущих в мегаполисах, отличаются меньшим разнообразием, чем у тех, кто живет просто в крупных городах. Самих микроорганизмов у жительниц мегаполисов также оказалось меньше.
Таким образом ученые пришли к выводу, что большое разнообразие микроорганизмов и их высокое число в коже человека защищают кожу от различных заболеваний.
В декабре 2017 года сообщалось, что американские ученые нашли свой способ, как улучшить состояние иммунитета в холодное время года. По их мнению, это способствует и улучшению состояния кожи..
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