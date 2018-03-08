Кадыров опубликовал шуточный ролик к 8 марта

Кадыров пригрозил всем, кто не поздравил женщин с 8 Марта

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил шуточный ролик, в котором призвал всех мужчин поздравить женщин с 8 Марта.

Кадыров выложил видео в своем телеграмм-канале.

Ролик является отрывком из фильма; в нем мужчина произносит перед толпой речь, а затем ударяет другого мужчину по лицу.

Из видео удалена оригинальная аудиодорожка; вместо этого персонаж будто бы спрашивает у собравшихся перед ним мужчин, кто из них не поздравил свою жену с Международным женским днем.

Один из присутствующих честно признается, что не поздравлял. За это персонаж дает ему пощечину и отправляет за цветами.

Напомним, с 8 Марта женщин поздравили российские хоккеисты и железнодорожники.