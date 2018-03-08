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Кадыров опубликовал шуточный ролик к 8 марта
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Кадыров пригрозил всем, кто не поздравил женщин с 8 Марта 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил шуточный ролик, в котором призвал всех мужчин поздравить женщин с 8 Марта.
Кадыров выложил видео в своем телеграмм-канале.
Ролик является отрывком из фильма; в нем мужчина произносит перед толпой речь, а затем ударяет другого мужчину по лицу.
Из видео удалена оригинальная аудиодорожка; вместо этого персонаж будто бы спрашивает у собравшихся перед ним мужчин, кто из них не поздравил свою жену с Международным женским днем.
Один из присутствующих честно признается, что не поздравлял. За это персонаж дает ему пощечину и отправляет за цветами.
Напомним, с 8 Марта женщин поздравили российские хоккеисты и железнодорожники.
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