В Новосибирске похоронили погибшего летчика Сафронова

Погибшего в Сирии летчика Никифорова похоронили в Новосибирске

Новосибирске похоронили 27-летнего летчика Дениса Сафронова, члена экипажа самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Сирии . У лейтенанта остались беременная жена и ребенок, сообщил РИА Новости его друг Сергей Шейфер.

Российский Ан-26 разбился 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. На борту самолета, по последним данным Минобороны РФ, находились 27 офицеров, в том числе генерал-майор.