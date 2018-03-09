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В Новосибирске похоронили погибшего летчика Сафронова
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Погибшего в Сирии летчика Никифорова похоронили в Новосибирске 

BFM.RU 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
В Новосибирске похоронили 27-летнего летчика Дениса Сафронова, члена экипажа самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Сирии. У лейтенанта остались беременная жена и ребенок, сообщил РИА Новости его друг Сергей Шейфер.
Российский Ан-26 разбился 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. На борту самолета, по последним данным Минобороны РФ, находились 27 офицеров, в том числе генерал-майор.
Денис Cафронов родился и вырос в Новосибирске, первую полетную подготовку прошел в Новосибирском учебном авиационном центре имени А. И. Покрышкина на планере и на самолете Як-52. Пять лет назад Сафронов окончил Краснодарское высшее военное училище летчиков. Последнее время проходил службу в Санкт-Петербурге вторым пилотом на самолете Ан-26. Командировка в Сирию была у него первой.
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