В Новосибирске похоронили погибшего летчика Сафронова

В Новосибирске похоронили 27-летнего летчика Дениса Сафронова, члена экипажа самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Сирии. У лейтенанта остались беременная жена и ребенок, сообщил РИА Новости его друг Сергей Шейфер.
Российский Ан-26 разбился 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. На борту самолета, по последним данным Минобороны РФ, находились 27 офицеров, в том числе генерал-майор.
Денис Cафронов родился и вырос в Новосибирске, первую полетную подготовку прошел в Новосибирском учебном авиационном центре имени А. И. Покрышкина на планере и на самолете Як-52. Пять лет назад Сафронов окончил Краснодарское высшее военное училище летчиков. Последнее время проходил службу в Санкт-Петербурге вторым пилотом на самолете Ан-26. Командировка в Сирию была у него первой.