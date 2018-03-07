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Пенсионерок в Петербурге «успокоили»
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В Петербурга нашли способ успокоить пенсионерок 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти муниципалитета «Купчино» в Санкт-Петербурге подарили пенсионеркам на восьмое марта спиннеры и объяснили, как правильно их крутить. По мнению главы муниципалитета Михаила Черепанова, они помогут женщинам справиться со стрессом, сообщает РИА Новости.
Подарки вручили на концерте, который был организован для женщин старшего поколения. После того, как глава муниципалитета объяснил, как обращаться с игрушкой, на празднике провели конкурс «кручения спиннеров».
«Я надеюсь, что этот подарок порадовал. Он отлично снимет стресс. Я знаю, что у каждого из вас есть внучки и внуки. Уверен, что спиннер позволит вам наладить диалог с младшими поколениями. Ведь теперь вы будете в тренде», — отметил Черепанов.
Спиннеры — вращающиеся игрушки для расслабления. Согласно данным опроса ВЦИОМ, около половины опрошенных россиян признались, что у них есть спиннеры.
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