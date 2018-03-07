Определен размер компенсации британцам за холода

СМИ: Великобритания выплатит подданным компенсации за продолжительные холода

Правительство Соединенного Королевство объявило о планах выплатить около £50 млн ($69,3 млн) своим подданным в качестве компенсации за холодную погоду, установившуюся на британских островах. Об этом сообщает в среду вещательная корпорация Би-би-си.

Сумма будет распределена между примерно 2 млн домохозяйств — на каждый частный дом или квартиру будет выделено £25 ($34,7). Как отмечает Би-би-си, это крупнейшая выплата подобного рода за последние пять лет.

Суть данной меры — компенсация излишних затрат на отопление, призванная заставить британцев не экономить на тепле в период заморозков. Больше всего средств будет распределено в графствах Уэст-Мидлендс, Йоркшир и Хамберсайд. В целом же на компенсацию претендуют все британцы, которые находятся на социальном обеспечении (включая пособие по безработице), и у которых в зоне проживания температура воздуха в течение недели находилась на нулевой отметке или ниже.

Британское законодательство предусматривает два вида государственных субсидий на покрытие издержек за отопление: Cold Weather Payment ("Выплаты за холодную погоду") и Winter Fuel Payment ("Выплаты на зимнее отопление"). В отличие от уже описанного варианта, Winter Fuel Payment полагается всем британцам, родившимся 5 августа 1953 года и ранее. Средства в размере от £100 до 300 фунтов ($138,8 — 416,5) обычно начисляются в качестве надбавки к пенсии. Аномальные холода

Крайне низкие для этого времени года температуры установились на территории британских островов в конце февраля — начале марта. Из-за погодных условий, вызванных атлантическим штормом "Эмма" и антициклоном "Зверь с Востока", 1 марта на территории юго-западной Англии и на юге Уэльса был объявлен красный уровень опасности. В этот же день в Уэльсе был установлен рекорд отрицательной температуры, столбик термометра показал минус 4,7 градуса Цельсия.

Из-за снегопадов на прошлой неделе в течение нескольких дней были закрыты аэропорты в Эдинбурге и Глазго. Британская энергетическая компания National Grid в этой связи предупредила о нехватке газа, обратившись к своим промышленным клиентам с просьбой о принятии мер по экономии топлива.

Впрочем, даже после отступления холодов и снегопадов, в начале этой недели британские СМИ сообщили, что тысячи домов в Англии и Уэльсе остались без водоснабжения из-за разрыва труб. Только в Лондоне водоснабжение нарушено в 12 тыс. домов и учреждений, в том числе образовательных, некоторые школы в британской столице были закрыты. Кроме того, автомобильная компания Jaguar Land Rover в понедельник сообщила о приостановке производства на своем заводе в британском городе Солихалл (графство Уэст— Мидлендс) из-за проблем с водобснабжением после прорыва трубопровода.