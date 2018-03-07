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Тест: Насколько ты хорош на 8 Марта?
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Тест: Насколько ты хорош на 8 Марта? 

Рамблер 7 марта 2018
Фото: Public Domain
8 Марта — прибыльный день для цветочных магазинов, ресторанов и ювелирных салонов. А вот для мужчин — одни убытки и беспокойство. Длинные очереди за букетами, покупка колец, сережек, шуб, а также уборка в доме и прочие потакания прихотям прекрасных дам.
Но ведь никаких денег и сил не жалко, если можно порадовать спутницу жизни! Или все же жалко? Давай проверим, на что ты готов в этот день ради любимой. Кто ты 8 Марта — принц на белом коне, реальный пацан или неотесанный мужлан? Тест поможет узнать правду!
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