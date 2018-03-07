Тест: Насколько ты хорош на 8 Марта?

8 Марта — прибыльный день для цветочных магазинов, ресторанов и ювелирных салонов. А вот для мужчин — одни убытки и беспокойство. Длинные очереди за букетами, покупка колец, сережек, шуб, а также уборка в доме и прочие потакания прихотям прекрасных дам.

Но ведь никаких денег и сил не жалко, если можно порадовать спутницу жизни! Или все же жалко? Давай проверим, на что ты готов в этот день ради любимой. Кто ты 8 Марта — принц на белом коне, реальный пацан или неотесанный мужлан? Тест поможет узнать правду!