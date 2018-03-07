Соловьев высказался о фильме с Путиным

"В этом фильме вы увидите всех основных игроков — от Трампа до Си Цзинпина, от премьер-министра Японии до Ангелы Меркель. Ну и конечно, Путин. Я надеюсь, что получились очень серьезные, очень прямые, очень честные, а иногда очень жесткие беседы. Было несколько моментов, когда я даже сам заволновался — я подумал, ох, сейчас тебя, Владимир Рудольфович, и уволят. Но нет. Путин отвечал даже на самые неудобные вопросы, на личные вопросы", — сказал Соловьев в эфире телеканала "Россия 24".

Соловьев в среду опубликовал на своих страницах в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" новый документальный фильм "Миропорядок 2018" с участием президента РФ Владимира Путина. Фильм, работа над которым велась более года, основан на нескольких эксклюзивных интервью Путина журналисту.