Соловьев высказался о фильме с Путиным

Тележурналист Владимир Соловьев, комментируя фильм "Миропорядок 2018" с участием президента РФ Владимира Путина, заявил, что это была очень серьезная, прямая и даже иногда жесткая беседа, некоторые острые моменты заставили поволноваться и самого интервьюера, однако глава российского государства ответил даже на самые неудобные и личные вопросы.
Соловьев в среду опубликовал на своих страницах в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" новый документальный фильм "Миропорядок 2018" с участием президента РФ Владимира Путина. Фильм, работа над которым велась более года, основан на нескольких эксклюзивных интервью Путина журналисту.
"В этом фильме вы увидите всех основных игроков — от Трампа до Си Цзинпина, от премьер-министра Японии до Ангелы Меркель. Ну и конечно, Путин. Я надеюсь, что получились очень серьезные, очень прямые, очень честные, а иногда очень жесткие беседы. Было несколько моментов, когда я даже сам заволновался — я подумал, ох, сейчас тебя, Владимир Рудольфович, и уволят. Но нет. Путин отвечал даже на самые неудобные вопросы, на личные вопросы", — сказал Соловьев в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что телепремьера фильма должна состояться на телеканале "Россия 1" после выборов.
"Канал "Россия 1" может решить показать этот фильм, но как я понимаю, исходя из того, что сейчас идет избирательная кампания, то, наверное, фильм уже появится у нас на канале после выборов. Но так как это не нарушает избирательного законодательства, а мы являемся производителями фильма, то, конечно, чисто профессионально очень хочется, чтобы побыстрее его увидели хотя бы мои подписчики социальных сетей", — пояснил Соловьев.