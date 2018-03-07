Новые книги патриарха Кирилла представят 14 марта

Новые книги патриарха Кирилла представят в День православной книги

Презентация новых литературных работ Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится в День православной книги 14 марта, сообщает в среду пресс-служба Московской патриархии.

"Состоится также презентация нового издания "Живая память: святые и мы", посвященного святым угодникам Божиим, новомученикам и исповедникам Церкви Русской XX века, и книги "О смыслах", в которой собраны высказывания патриарха по различным темам как церковной, так и светской жизни", — отметили в пресс-службе. Читателям будут представлены два тома серии "Слово к ближним и дальним", в которые вошли проповеди, выступления и обращения предстоятеля Русской православной церкви , произнесенные им во время поездок по России и странам ближнего и дальнего зарубежья.

Кроме того, вышли в свет два выпуска книжной серии "Слово Святейшего Патриарха", посвященные 100-летию интронизации святителя Тихона и революционных событий 1917 года.