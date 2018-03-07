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Новые книги патриарха Кирилла представят 14 марта
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Новые книги патриарха Кирилла представят в День православной книги 

ТАСС 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
Презентация новых литературных работ Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится в День православной книги 14 марта, сообщает в среду пресс-служба Московской патриархии.
Читателям будут представлены два тома серии "Слово к ближним и дальним", в которые вошли проповеди, выступления и обращения предстоятеля Русской православной церкви, произнесенные им во время поездок по России и странам ближнего и дальнего зарубежья.
"Состоится также презентация нового издания "Живая память: святые и мы", посвященного святым угодникам Божиим, новомученикам и исповедникам Церкви Русской XX века, и книги "О смыслах", в которой собраны высказывания патриарха по различным темам как церковной, так и светской жизни", — отметили в пресс-службе.
Кроме того, вышли в свет два выпуска книжной серии "Слово Святейшего Патриарха", посвященные 100-летию интронизации святителя Тихона и революционных событий 1917 года.
Традиция отмечать день православной книги появилась по инициативе и при поддержке патриарха Кирилла. Праздник приурочен к дате 14 марта 1564 года, когда на Руси была издана первая печатная книга Ивана Федорова "Апостол". С 2010 года праздник отмечается во всех епархиях Русской православной церкви.
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