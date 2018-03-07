Путин изучит законопроект о продаже лекарств вне аптек

"Закон известен, но, как вы понимаете, не я его придумал. Инициаторы этого закона исходили наверняка из того, чтобы обеспечить интересы потребителей… Честно говоря, я пока не видел этого законопроекта, но думаю, что там должно быть предусмотрено, что лекарственные препараты не должны храниться вместе с мясом или с кондитерскими изделиями", — ответил он.

Одна из участниц встречи пожаловалась Путину на законопроект, который позволит продавать лекарства даже в продуктовых магазинах. По ее словам, возникает много опасений о том, будут ли в таких магазинах соблюдаться требования к хранению лекарств. Кроме того, принятие закона ударило бы по фармацевтическому бизнесу и сократило бы число рабочих мест в этой сфере.