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Путин изучит законопроект о продаже лекарств вне аптек
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Путин заявил, что изучит законопроект о продаже лекарств вне аптек 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что изучит проект закона о возможности продавать лекарства вне аптек на предмет учета интересов граждан и "без ведомственного лоббирования".
"Посмотрим, насколько этот закон востребован, действительно ли он будет улучшать обслуживание граждан, поможет ли он. Посмотрим без ведомственного лоббирования и исходя из интересов граждан", — сказал глава государства на встрече с женщинами-предпринимателями.
Одна из участниц встречи пожаловалась Путину на законопроект, который позволит продавать лекарства даже в продуктовых магазинах. По ее словам, возникает много опасений о том, будут ли в таких магазинах соблюдаться требования к хранению лекарств. Кроме того, принятие закона ударило бы по фармацевтическому бизнесу и сократило бы число рабочих мест в этой сфере.
"Закон известен, но, как вы понимаете, не я его придумал. Инициаторы этого закона исходили наверняка из того, чтобы обеспечить интересы потребителей… Честно говоря, я пока не видел этого законопроекта, но думаю, что там должно быть предусмотрено, что лекарственные препараты не должны храниться вместе с мясом или с кондитерскими изделиями", — ответил он.
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