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Бойцы Росгвардии поздравили женщин чтением стихов
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Бойцы Росгвардии поздравили женщин чтением стихотворения Бальмонта 

Деловая газета «Взгляд» 7 марта 2018
Несколько десятков сотрудников Росгвардии накануне Международного женского дня хором на служебном построении прочитали стихотворение Константина Бальмонта «Женщина с нами, когда мы рождаемся».
Видео чтения стихотворения было записан на Поклонной горе у музей Великой Отечественной войны.
В прошлом роду это стихотворение цитировал президент Владимир Путин, также поздравляя женщин с 8 марта.
К поздравлению присоединились и сотрудники правоохранительных органов Сочи, которые поздравили женщин на горнолыжном склоне.
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