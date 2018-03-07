Бойцы Росгвардии поздравили женщин чтением стихов

Несколько десятков сотрудников Росгвардии накануне Международного женского дня хором на служебном построении прочитали стихотворение Константина Бальмонта «Женщина с нами, когда мы рождаемся».
Видео чтения стихотворения было записан на Поклонной горе у музей Великой Отечественной войны.
В прошлом роду это стихотворение цитировал президент Владимир Путин, также поздравляя женщин с 8 марта.
К поздравлению присоединились и сотрудники правоохранительных органов Сочи, которые поздравили женщин на горнолыжном склоне.