Бойцы Росгвардии поздравили женщин чтением стихов

Бойцы Росгвардии поздравили женщин чтением стихотворения Бальмонта

Несколько десятков сотрудников Росгвардии накануне Международного женского дня хором на служебном построении прочитали стихотворение Константина Бальмонта «Женщина с нами, когда мы рождаемся».

Видео чтения стихотворения было записан на Поклонной горе у музей Великой Отечественной войны.

В прошлом роду это стихотворение цитировал президент Владимир Путин , также поздравляя женщин с 8 марта.