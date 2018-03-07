Россиян призвали встречать огромную волну мигрантов

Глобальное потепление спровоцирует массовый наплыв мигрантов в Россию , рассказали эксперты на круглом столе «Известий» , посвященном климатическим изменениям.

«Без питьевой воды можно ждать огромных волн миграции населения по всему миру, в том числе в Россию. Недавние потоки беженцев на Ближнем Востоке (несколько миллионов человек) несравнимы с миграцией сотен миллионов. Это приведет к колоссальным изменениям в социальной и экономической ситуации в глобальных масштабах», — сказал директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов Высшей школы экономики Георгий Сафонов. Специалисты отметили, что к концу XXI века глобальная температура поверхности Земли повысится, в оптимистичном сценарии, на 1,5 градуса Цельсия, и на 4 градуса — в пессимистичном. При этом в случае повышения температуры на 2 градуса доступа к пресной воде лишатся 300 миллионов человек, а на 3 градуса — три миллиарда.

Его поддержал доцент факультета мировой экономики и мировой политики вуза Игорь Макаров : «Климатическая миграция будет нарастать. Она и сейчас идет. Миграцию из Центральной Азии в Россию все рассматривают как трудовую, но уже сейчас в ней есть экологическая и климатическая составляющая».

По его словам, «люди в узбекских селах сталкиваются с последствиями засух чаще и чаще, и не находят себе места в сельском хозяйстве. Они вынуждены мигрировать в свои города, где обостряется конкуренция на рынке труда. Это, среди прочего, усиливает миграцию в Россию».