Обзор зарубежных СМИ: «Россияне прятали гордость под куртками»

ЧМ в России станет настоящим праздником

«Вполне вероятный» ранний вылет сборной России по футболу с Чемпионата мира 2018 года никому не испортит праздник, сообщила немецкому телеканалу n-tv спортивная журналистка Катрин Шайб. По ее словам, русские «слишком гостеприимны», чтобы допустить подобное, а руководству страны важно провести мероприятие «роскошно».

«Люди здесь знают, как праздновать по-настоящему», — уверена она. Россияне прятали гордость под куртками

Роль Дании в «газовой войне» России и Украины Спортсмены прятали «запрещенный» флаг России на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, сообщает Francs Jeux. Французское издание обратило внимание на видео, которое в своих соцсетях опубликовала серебряная медалистка Игр фигуристка Евгения Медведева . Запись была сделана в самолете, летевшем из Южной Кореи Москву : на кадрах Медведева расстегивает куртку, которую выдали «олимпийским спортсменам из России», а затем отстегивает подкладку, под которой оказывается пришитый триколор.

«Отравление врагов России» «Газовая война» России и Украины показывает ключевую роль Дании в «игре» за газ, уверено местное издание Berlingske. По мнению автора статьи, начавшаяся процедура расторжения контракта между «Газпромом» «Нафтогазом» свидетельствует о важности Дании, так как альтернативные маршруты газовых поставок, а именно через строящиеся газопроводы «Северный поток — 2» и Baltic Pipe, могут пройти по ее территории.

«Один из самых коррупционных контрактов в истории Украины» Американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский заявил украинскому «Обозревателю», что отравление является «самым частым способом устранения врагов» со стороны России. Таким образом Фельштинский отреагировал на якобы имевшее место отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля , ранее осужденного в России за шпионаж и обмененного в Великобританию . По словам историка, произошедшее со Скрипалем является «посылом» России всем перебежчикам — любой из них «может быть и будет устранен при первой возможности».