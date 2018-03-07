Обзор зарубежных СМИ: «Россияне прятали гордость под куртками» 

ЧМ в России станет настоящим праздником
«Вполне вероятный» ранний вылет сборной России по футболу с Чемпионата мира 2018 года никому не испортит праздник, сообщила немецкому телеканалу n-tv спортивная журналистка Катрин Шайб. По ее словам, русские «слишком гостеприимны», чтобы допустить подобное, а руководству страны важно провести мероприятие «роскошно».
«Люди здесь знают, как праздновать по-настоящему», — уверена она.
Россияне прятали гордость под куртками
Спортсмены прятали «запрещенный» флаг России на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, сообщает Francs Jeux. Французское издание обратило внимание на видео, которое в своих соцсетях опубликовала серебряная медалистка Игр фигуристка Евгения Медведева. Запись была сделана в самолете, летевшем из Южной Кореи в Москву: на кадрах Медведева расстегивает куртку, которую выдали «олимпийским спортсменам из России», а затем отстегивает подкладку, под которой оказывается пришитый триколор.
Роль Дании в «газовой войне» России и Украины
«Газовая война» России и Украины показывает ключевую роль Дании в «игре» за газ, уверено местное издание Berlingske. По мнению автора статьи, начавшаяся процедура расторжения контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» свидетельствует о важности Дании, так как альтернативные маршруты газовых поставок, а именно через строящиеся газопроводы «Северный поток — 2» и Baltic Pipe, могут пройти по ее территории.
«Отравление врагов России»
Американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский заявил украинскому «Обозревателю», что отравление является «самым частым способом устранения врагов» со стороны России. Таким образом Фельштинский отреагировал на якобы имевшее место отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, ранее осужденного в России за шпионаж и обмененного в Великобританию. По словам историка, произошедшее со Скрипалем является «посылом» России всем перебежчикам — любой из них «может быть и будет устранен при первой возможности».
«Один из самых коррупционных контрактов в истории Украины»
Украина не имеет денег на оплату российского газа, однако нашла миллиард долларов на «один из самых коррупционных» в истории страны контрактов — на закупку локомотивов в США, сообщает латвийское издание Riga.Rosvesty. По мнению автора публикации, нежелание Украины платить «Газпрому» объясняется глубочайшим экономическим кризисом, а «внезапность» заключения контракта между госкомпанией «Украинская железная дорога» и фирмой General Electric о поставке локомотивов на сумму в миллиард долларов — «коррупционной составляющей». По данным издания, об этом свидетельствует отсутствие обязательного по украинским законам открытого конкурса, а также информация о том, что ранее Индия заплатила GE за каждый подобный локомотив на два миллиона меньше.