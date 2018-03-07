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На Сахалин надвигается новый циклон
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На Сахалин надвигается новый циклон 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
На южную часть Сахалина надвигается новый циклон из Японии, сообщил РИА Новости специалист сахалинского гидрометеоцентра.
"В пятницу в южной части Сахалина погода заметно ухудшится, северо-восточный ветер усилится до 13-18 метров в секунду, на побережьях возможны порывы до 22 метров в секунду", — сообщил собеседник агентства.
Мэрия Южно-Сахалинска распространила штормовое предупреждение на 9 марта. По данным пресс-службы администрации города, на территории городского округа прогнозируются сильные осадки (15-29 миллиметров за 12 часов). Скорость ветра составит 18-23 метра в секунду.
Ранее пресс-служба МЧС России по Сахалинской области предупредила о лавинной опасности в девяти районах острова 9 марта.
По информации "Сахалинского морского пароходства" из-за ухудшения погодных условий в Татарском проливе паромная переправа Холмск — Ванино, соединяющая остров с материком, будет закрыта с 9 по 10 марта.
Юг острова ещё не до конца справился с последствиями мощного снежного циклона, который обрушился на остров 2 марта, он сопровождался сильными осадками и ураганным ветром с порывами до 38 метров в секунду. В Южно-Сахалинске объявляли режим ЧС. Сотни единиц спецтехники по ночам продолжают вывозить из областного центра снег.
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