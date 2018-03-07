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В России могут ввести ответственность за травлю в соцсетях
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В России могут ввести ответственность за травлю в соцсетях 

RT на русском 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
В России могут ввести ответственность за травлю в социальных сетях. Об этом RT сообщила председатель Молодёжного парламента при Государственной думе Мария Воропаева. Отмечается, что Молодёжный парламент 7 марта выступит с предложением ввести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) России соответствующую статью.
По мнению инициаторов, нововведение будет направлено на защиту людей от травли в школе, общественных местах, а также пользователей интернета, в частности социальных сетей.
Ответственность за подобные правонарушения, как предполагается, должна наступать с 14 лет, сумма штрафа — варьироваться от 5 до 10 тыс. рублей.
«Наша молодёжь взрослеет раньше, чем прописано в законодательстве. По факту в 14 лет они уже могут совершать опасные преступления…Конечно, ни о каком уголовном наказании речь идти не может, но штрафы от пяти до десяти тысяч рублей будут вполне действенны», — заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.
При этом, по мнению некоторых экспертов, действующего законодательства в данной области достаточно, однако, его необходимо совершенствовать.
RT на русском: последние новости
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