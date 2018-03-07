В России могут ввести ответственность за травлю в соцсетях

России могут ввести ответственность за травлю в социальных сетях. Об этом RT сообщила председатель Молодёжного парламента при Государственной думе Мария Воропаева . Отмечается, что Молодёжный парламент 7 марта выступит с предложением ввести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) России соответствующую статью.

По мнению инициаторов, нововведение будет направлено на защиту людей от травли в школе, общественных местах, а также пользователей интернета, в частности социальных сетей.

«Наша молодёжь взрослеет раньше, чем прописано в законодательстве. По факту в 14 лет они уже могут совершать опасные преступления…Конечно, ни о каком уголовном наказании речь идти не может, но штрафы от пяти до десяти тысяч рублей будут вполне действенны», — заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Ответственность за подобные правонарушения, как предполагается, должна наступать с 14 лет, сумма штрафа — варьироваться от 5 до 10 тыс. рублей.

При этом, по мнению некоторых экспертов, действующего законодательства в данной области достаточно, однако, его необходимо совершенствовать.