Любовницы президентов

7/14 История экс-президента США Джона Кеннеди и его любовницы Мерилин Монро стала практически легендой. Монро стала одной из самых успешных любовниц политических лидеров: ей удалось влюбить в себя Президента США. Кеннеди часто брал Монро с собой на званые ужины, причем его официальная жена Жаклин на подобных мероприятиях появлялась довольно редко
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NY Daily News
8/14 Когда Кеннеди стал избегать актрису, она пыталась влиять на президента через его брата Роберта. Есть версия, что Монро покончила жизнь самоубийством, так как была вовлечена в интригу с двумя братьями, и понимала, что Джон Кеннеди никогда не оставит свою жену ради нее
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NY Daily News
9/14 Любовница в Елисейском дворце. Валери Жискар д’Эстен и Сильвия Кристель. Звезда эротической «Эммануэли» была словно создана для волнующего публичного романа. Однако ее отношения с женатым президентом Франции Валери Жискар д’Эстеном общественность особенно не волновали — все воспринимали эту пару без ажиотажа, как само собой разумеющееся
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public domain
10/14 Отношений своих д`Эстен и Кристель не скрывали. Сильвия даже стала его «официальной любовницей». Она присутствовала на всех официальных мероприятиях и сопровождала президента в зарубежных поездках. Однако такой статус мало прельщал Кристель. Недолго думая, любвеобильный д’Эстен, обратил внимание на другую женщину
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11/14 Президент Франции Франсуа Миттеран и Анн Пенжо. У Миттерана было две семьи — официальная (жена и двое сыновей) и параллельная (любовница Анн Пенжо и их общая дочь). Вторую семью он любил больше, и чаще проводил время с ними, чем с законной женой
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12/14 Жак Ширак ((президент Франции с 1995 по 2007 год) - один из рекордсменов среди политиков по количеству любовниц. В длинном донжуанском списке экс-главы Пятой республики фигурирует и знаменитая итальянская актриса Клаудиа Кардинале
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13/14 Именно с ней связана скандальная история. Когда погибла принцесса Диана, то Ширака долго не могли найти, чтобы сообщить ему об этом. Президент Франции был в это время в одной из парижских гостиниц вместе с Кардинале
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14/14 Еще будучи женатым на второй супруге, актрисе Веронике Ларио, в 2011 году, глава итальянского правительства Сильвио Берлускони увлекся молодой моделью Франческой Паскале. Ее не испугала разница в возрасте почти в 50 лет. «Молодые» - 81-летний Берлускони и 32-летняя Паскале - до сих пор лишь помолвлены