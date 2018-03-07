Ещё
Любовницы президентов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Измена на высшем уровне 

Рамблер 3 часа назад
Эти женщины связали свою жизнь с первыми мужчинами своих государств, но первыми леди так и не стали, они — любовницы президентов.
1/14  Билл Клинтон и Моника Левински. Они познакомились во время официальной стажировки Моники в Белом доме в 1995 году
Фото:
2/14  Их роман длился около двух лет и в конце концов стал достоянием общественности
Фото:
3/14  Разразился скандал, карьера Клинтона оказалась под угрозой, огромные неприятности возникли и у Левински
Фото:
4/14  После скандала Клинтон поклялся под присягой, что никогда не спал с ней, но Левински предъявила платье, в котором занималась любовью с президентом в Овальном кабинете Белого дома
Фото:
5/14  Сегодня Монику обвиняют в том, что она погубила политическую карьеру Клинтона, а сама при этом прославилась на весь мир
Фото:
6/14  Сегодня Левински – советник Фонда Bystander Revolution, он помогает людям, ставшим объектами виртуальных издевательств. Левински знает, как им помочь, ведь когда-то она сама прошла через это
Фото:
7/14  История экс-президента США Джона Кеннеди и его любовницы Мерилин Монро стала практически легендой. Монро стала одной из самых успешных любовниц политических лидеров: ей удалось влюбить в себя Президента США. Кеннеди часто брал Монро с собой на званые ужины, причем его официальная жена Жаклин на подобных мероприятиях появлялась довольно редко
Фото:
8/14  Когда Кеннеди стал избегать актрису, она пыталась влиять на президента через его брата Роберта. Есть версия, что Монро покончила жизнь самоубийством, так как была вовлечена в интригу с двумя братьями, и понимала, что Джон Кеннеди никогда не оставит свою жену ради нее
Фото:
9/14  Любовница в Елисейском дворце. Валери Жискар д’Эстен и Сильвия Кристель. Звезда эротической «Эммануэли» была словно создана для волнующего публичного романа. Однако ее отношения с женатым президентом Франции Валери Жискар д’Эстеном общественность особенно не волновали — все воспринимали эту пару без ажиотажа, как само собой разумеющееся
Фото:
10/14  Отношений своих д`Эстен и Кристель не скрывали. Сильвия даже стала его «официальной любовницей». Она присутствовала на всех официальных мероприятиях и сопровождала президента в зарубежных поездках. Однако такой статус мало прельщал Кристель. Недолго думая, любвеобильный д’Эстен, обратил внимание на другую женщину
Фото:
11/14  Президент Франции Франсуа Миттеран и Анн Пенжо. У Миттерана было две семьи — официальная (жена и двое сыновей) и параллельная (любовница Анн Пенжо и их общая дочь). Вторую семью он любил больше, и чаще проводил время с ними, чем с законной женой
Фото:
12/14  Жак Ширак ((президент Франции с 1995 по 2007 год) - один из рекордсменов среди политиков по количеству любовниц. В длинном донжуанском списке экс-главы Пятой республики фигурирует и знаменитая итальянская актриса Клаудиа Кардинале
Фото:
13/14  Именно с ней связана скандальная история. Когда погибла принцесса Диана, то Ширака долго не могли найти, чтобы сообщить ему об этом. Президент Франции был в это время в одной из парижских гостиниц вместе с Кардинале
Фото:
14/14  Еще будучи женатым на второй супруге, актрисе Веронике Ларио, в 2011 году, глава итальянского правительства Сильвио Берлускони увлекся молодой моделью Франческой Паскале. Ее не испугала разница в возрасте почти в 50 лет. «Молодые» - 81-летний Берлускони и 32-летняя Паскале - до сих пор лишь помолвлены
Фото:
Любовницы представителей верхушки власти не всегда находятся в тени. Иногда они могут оказывать большее влияние на судьбу страны, чем первые леди.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин: США нагло обманули Россию577
Климкин поставил диагноз Собчак237
Путин о Крыме: кто-то подвёл нас к такой черте103
Путин обманул первую леди США51
Маликов об избиении жены: Ну, бывает101
Видео
01:12
Путин: США нагло обманули Россию
Политика Конфликты
02:32
Взрыв прогремел в киевском метро, есть пострадавшие
Происшествия В мире
01:18
Украинские СМИ отреагировали на крушение Ан-26
Украина Происшествия
02:48
Певица Билык раскритиковала политику РФ
В мире Шоу-бизнес
04:33
Агутин объединился с Шнуровым
Шоу-бизнес
01:32
Бойцы Росгвардии поздравили женщин чтением стихов
Общество
07:32
Путин обманул первую леди США
США Политика
01:33
Шепелеву запретили эфир
Шоу-бизнес
00:32
Собака напала на певца во время выступления
Общество
03:44
Российские звезды записали гимн движения Putin Team
Политика Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение