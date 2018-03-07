Любовницы президентов

1/14 Билл Клинтон и Моника Левински. Они познакомились во время официальной стажировки Моники в Белом доме в 1995 году Reuters Фото:

2/14 Их роман длился около двух лет и в конце концов стал достоянием общественности Reuters Фото:

3/14 Разразился скандал, карьера Клинтона оказалась под угрозой, огромные неприятности возникли и у Левински globallookpress.com Фото:

4/14 После скандала Клинтон поклялся под присягой, что никогда не спал с ней, но Левински предъявила платье, в котором занималась любовью с президентом в Овальном кабинете Белого дома Reuters Фото:

5/14 Сегодня Монику обвиняют в том, что она погубила политическую карьеру Клинтона, а сама при этом прославилась на весь мир Reuters Фото:

6/14 Сегодня Левински – советник Фонда Bystander Revolution, он помогает людям, ставшим объектами виртуальных издевательств. Левински знает, как им помочь, ведь когда-то она сама прошла через это Reuters Фото:

7/14 История экс-президента США Джона Кеннеди и его любовницы Мерилин Монро стала практически легендой. Монро стала одной из самых успешных любовниц политических лидеров: ей удалось влюбить в себя Президента США. Кеннеди часто брал Монро с собой на званые ужины, причем его официальная жена Жаклин на подобных мероприятиях появлялась довольно редко Фото: NY Daily News

8/14 Когда Кеннеди стал избегать актрису, она пыталась влиять на президента через его брата Роберта. Есть версия, что Монро покончила жизнь самоубийством, так как была вовлечена в интригу с двумя братьями, и понимала, что Джон Кеннеди никогда не оставит свою жену ради нее Фото: NY Daily News

9/14 Любовница в Елисейском дворце. Валери Жискар д’Эстен и Сильвия Кристель. Звезда эротической «Эммануэли» была словно создана для волнующего публичного романа. Однако ее отношения с женатым президентом Франции Валери Жискар д’Эстеном общественность особенно не волновали — все воспринимали эту пару без ажиотажа, как само собой разумеющееся Фото: public domain

10/14 Отношений своих д`Эстен и Кристель не скрывали. Сильвия даже стала его «официальной любовницей». Она присутствовала на всех официальных мероприятиях и сопровождала президента в зарубежных поездках. Однако такой статус мало прельщал Кристель. Недолго думая, любвеобильный д’Эстен, обратил внимание на другую женщину Фото: public domain

11/14 Президент Франции Франсуа Миттеран и Анн Пенжо. У Миттерана было две семьи — официальная (жена и двое сыновей) и параллельная (любовница Анн Пенжо и их общая дочь). Вторую семью он любил больше, и чаще проводил время с ними, чем с законной женой Фото: public domain

12/14 Жак Ширак ((президент Франции с 1995 по 2007 год) - один из рекордсменов среди политиков по количеству любовниц. В длинном донжуанском списке экс-главы Пятой республики фигурирует и знаменитая итальянская актриса Клаудиа Кардинале Фото: public domain

13/14 Именно с ней связана скандальная история. Когда погибла принцесса Диана, то Ширака долго не могли найти, чтобы сообщить ему об этом. Президент Франции был в это время в одной из парижских гостиниц вместе с Кардинале Фото: wikimedia