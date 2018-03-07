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Аналитики предсказали России рост числа природных катастроф
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Аналитики предсказали России рост числа природных катастроф 

Lenta.ru 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
Динамика роста опасных гидрометеорологических явлений на территории России за последние 25 лет позволяет прогнозировать дальнейшее увеличение числа крупных природных катастроф. Об этом агентству РИА Новости рассказали во Всероссийском центре мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия».
Аналитики предполагают, что из-за глобального изменения климата и хозяйственной деятельности на территории страны будут в среднем прирастать до 16 ЧС в год. При этом более 70 процентов опасных природных явлений по статистике происходят в теплый период года — с апреля по октябрь.
За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более трех миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали, подсчитали в «Антистихии».
В сентябре 2017 года американские ученые спрогнозировали наступление к 2100 году климатической катастрофы. Так, рост температуры в интервале 3-5 градусов спровоцирует полное разрушение ледяного щита Западной Антарктиды и вымирание дождевых лесов Амазонии, под угрозой из-за жары и голода окажутся более семи миллиардов человек.
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