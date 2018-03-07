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Россиян ждет множество природных катаклизмов
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Россиян ждет множество природных катаклизмов 

Рамблер 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
В ближайшее время число крупных природных катаклизмов в России вырастет в среднем до 16 в год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр «Антистихия».
Синоптики пришли к такому выводу, проанализировав динамику роста опасных гидрометеорологических явлений, связанных с изменением климата и хозяйственной деятельностью, за последние 25 лет.
В центре «Антистихия» отметили, что более 70 процентов опасных погодных явлений, приводящих к жертвам и экономическим потерям, приходятся на период с апреля по октябрь.
В промежуток с 1991-го по 2017 год в теплые месяцы произошли 73 процента природных катаклизмов, причем в 2017-м на апрель-октябрь пришелся 81 процент опасных явлений (360 из 445).
Эксперты «Антистихии» также выяснили, что сейчас в зонах, которым угрожают последствия аварий на «критически важных и потенциально опасных объектах», проживают более 90 миллионов россиян (60 процентов населения страны). Годовой экономический ущерб от ЧС различного характера может составить от 675 до 900 миллиардов рублей.
В мае прошлого года Москва пережила сильный шторм с грозой, ливнем и градом, во время которого максимальная скорость ветра достигала 28 метров в секунду. Жертвами стихии стали 28 человек, около 170 пострадали. Были обесточены 16,5 тысячи жилых и 1,4 тысячи дачных домов, более 27 тысяч деревьев были сломаны и повалены. Экономический ущерб оценили в 25 миллионов рублей.
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