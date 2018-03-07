Россиян ждет множество природных катаклизмов

В ближайшее время число крупных природных катаклизмов в России вырастет в среднем до 16 в год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр «Антистихия».

Синоптики пришли к такому выводу, проанализировав динамику роста опасных гидрометеорологических явлений, связанных с изменением климата и хозяйственной деятельностью, за последние 25 лет.

В центре «Антистихия» отметили, что более 70 процентов опасных погодных явлений, приводящих к жертвам и экономическим потерям, приходятся на период с апреля по октябрь.

В промежуток с 1991-го по 2017 год в теплые месяцы произошли 73 процента природных катаклизмов, причем в 2017-м на апрель-октябрь пришелся 81 процент опасных явлений (360 из 445).

Эксперты «Антистихии» также выяснили, что сейчас в зонах, которым угрожают последствия аварий на «критически важных и потенциально опасных объектах», проживают более 90 миллионов россиян (60 процентов населения страны). Годовой экономический ущерб от ЧС различного характера может составить от 675 до 900 миллиардов рублей.