Углич получил свидетельство участника Золотого кольца

Министр культуры РФ Владимир Мединский в среду вручил городу Углич (Ярославская область) свидетельство участника национального туристского проекта "Золотое кольцо России".
Торжественная церемония прошла в Ярославском художественном музее.
"По итогам проведенного конкурса первым городом, который присоединился к маршруту, стал Углич — один из древнейших городов нашей страны. Это абсолютно заслуженная победа. Решение о включении было принято единогласно", — сказал Мединский на церемонии вручения.
Министр вручил свидетельство главе угличского района Анатолию Курицину.
Министерство культуры РФ 14 февраля приняло решение о включении Углича в состав городов-участников "Золотого кольца России". До этого в него входили восемь городов из пяти регионов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Углич стал девятым.