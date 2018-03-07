Ещё
Углич получил свидетельство участника Золотого кольца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мединский вручил Угличу свидетельство участника «Золотого кольца России» 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
Министр культуры РФ Владимир Мединский в среду вручил городу Углич (Ярославская область) свидетельство участника национального туристского проекта "Золотое кольцо России".
Торжественная церемония прошла в Ярославском художественном музее.
"По итогам проведенного конкурса первым городом, который присоединился к маршруту, стал Углич — один из древнейших городов нашей страны. Это абсолютно заслуженная победа. Решение о включении было принято единогласно", — сказал Мединский на церемонии вручения.
Министр вручил свидетельство главе угличского района Анатолию Курицину.
Министерство культуры РФ 14 февраля приняло решение о включении Углича в состав городов-участников "Золотого кольца России". До этого в него входили восемь городов из пяти регионов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Углич стал девятым.
РИА Новости: последние новости
Умер режиссер Александр Павловский Синоптики рассказали о погоде в России 18 марта Во Владивостоке овчарка взяла "на воспитание" котенка леопарда
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму289
Мясорубка в Гудаури60
Умер Александр Павловский6
Группа «Пикник» разбилась в ДТП14
В ООН сорвали выступление России184
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение