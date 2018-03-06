В Госдуме предложили организовать курсы первой помощи 

"Немаловажно также, чтобы средства для оказания первой помощи были доступны — те же дефибрилляторы или аптечки первой помощи. Буду двумя руками голосовать за поправку, законодательно закрепляющую установку дефибрилляторов на общественном транспорте, а также в учреждениях с массовым скоплением людей, таких как школы, магазины, вокзалы", — подчеркнул замглавы комитета.

По его мнению, важное значение также имеет доступность средств оказания первой помощи.