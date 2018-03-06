В Крыму создадут научно-технический совет для координации исследований

"Сегодня прошло совместное совещание Российской академии наук и правительства Крыма по вопросам разработки и поддержки проектов программы инновационного развития Республики Крым при участии президента РАН Александра Михайловича Сергеева. Для координации научной деятельности и формирования стратегии научных исследований создадут научно-технический совет при главе Республики Крым. Благодарю Александра Михайловича за что, он согласился быть сопредседатем этого совета, куда войдут наши крымские ученые и представители РАН", — написал Аксенов в соцсети. Научно-технический совет при главе Республики Крым создадут для координации научной деятельности и формирования стратегии научных исследований. Об этом во вторник на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксенов

Он сообщил, что в ходе совещания обсуждались вопросы, связанные с разработкой программы инновационного развития Крыма, расширением фундаментальных и прикладных исследований, направленных на решение проблем водообеспечения, энергетики, промышленности и сельского хозяйства, туристической отрасли, медицины, экологической безопасности.

"По каждому из названных направлений должна быть создана рабочая группа с участием представителей органов власти и ведущих ученых", — добавил глава республики.

Аксенов также отметил, что Крым — это признанный научно-образовательный центр, регион с давними научными традициями, с огромным интеллектуальным потенциалом, а власти региона уделяют особое внимание поддержке научно-исследовательской и инновационной деятельности.