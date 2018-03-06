Корпорация МСП, МСП Банк и Северо-Осетинский государственный университет проведут конкурс бизнес-планов

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП), МСП Банк и Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития малого и среднего предпринимательства, в том числе среди сотрудников и студентов университета. Свои подписи под документом поставили генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман, председатель правления банка Дмитрий Голованов и ректор университета Алан Огоев.

Соглашение подразумевает проведение среди студентов Северо-Осетинского государственного университета конкурса бизнес-планов, подготовленных с помощью Портала Бизнес-навигатора МСП. В рамках конкурса в вузе пройдут обучающие мастер-классы по работе с Порталом Бизнес-навигатора МСП для сотрудников и студентов, а также тренинги и стажировки по финансовым сервисам, разработанным в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства.

Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов отметил: «Именно в студенческой среде возникают первые предпринимательские проекты. Наша задача — поддерживать и развивать в молодежи стремление создавать и развивать свой бизнес. В рамках подписанного сегодня соглашения мы организуем и проведем мастер-классы, тренинги и стажировки для студентов СОГУ по финансовым сервисам, разработанным в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства».