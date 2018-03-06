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Путин: надо настраивать людей на совершенствование
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Надо настраивать людей на постоянное совершенствование, заявил Путин 

РИА Новости 6 марта 2018
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин призвал отказаться от стереотипа "школа, получение профессии и всё", сегодня этого мало, нужно настраивать людей на постоянное совершенствование и учебу.
"Надо навсегда отказаться от стереотипа — школу закончил, получил профессию и всё. У нас в современном мире, в современной экономике это уже совершенно недостаточно, все мы прекрасно это понимаем, и здесь что нужно делать: надо чтобы колледжи и техникумы обеспечивали не только современную профессиональную подготовку, но и давали сильное разностороннее образование, в том числе по естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам, программированию, иностранному языку", — сказал Путин на совещании по развитию среднего профобразования.
"И, конечно же, так называемые, гибкие знания — умение работать в команде, решать творческие нестандартные задачи и настраивать надо молодых людей, да и вообще людей любого возраста на постоянное совершенствование, на постоянную учебу, на движение вперед", — добавил президент.
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