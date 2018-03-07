На мусорном полигоне в Подмосковье ввели режим ЧС

"Режим ЧС введен, но не на территории района, а на территории полигона", — сообщила Кирьянова, отметив, что пока неясно, на какой срок вводится режим.

Ранее от жителей Волоколамского района начали поступать жалобы на неприятный запах с полигона. В министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что тело полигона накроют дополнительным слоем грунта. На месте планируется создать систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха.