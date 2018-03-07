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На мусорном полигоне в Подмосковье ввели режим ЧС
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В Подмосковье на полигоне «Ядрово» ввели режим ЧС 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
Режим чрезвычайной ситуации введен на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья, сообщила РИА Новости советник главы района Ксения Кирьянова.
Ранее от жителей Волоколамского района начали поступать жалобы на неприятный запах с полигона. В министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что тело полигона накроют дополнительным слоем грунта. На месте планируется создать систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха.
"Режим ЧС введен, но не на территории района, а на территории полигона", — сообщила Кирьянова, отметив, что пока неясно, на какой срок вводится режим.
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