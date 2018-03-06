Путин счел устаревшим разделение профессий на мужские и женские

Президент России Владимир Путин заявил, что нормально относится к тому, что женщины все чаще проявляют себя в традиционно мужских профессиях, и наоборот, так как это позволяют современная техника и условия труда.

Такой ответ президент Путин дал на вопрос участницы форума рабочей молодежи, который проходит на территории Уралвагонзавода , передает ТАСС

Девушка-инженер из Ижевска отметила, что в все больше женщин выбирают традиционно мужеские профессии (инженеры, сварщики и т.д.), а мужчины, по ее словам, комфортно себя чувствуют в «женских» специальностях, становясь, например, стилистами и поварами. Она поинтересовалась у президента, как он к этому относится.

Владимир Путин ответил, что нормально к этому относится, и подчеркнул, что наличие «мужских» и «женских» профессий — устаревший штамп в общественном сознании, за которым «мало что стоит на самом деле».

Президент России рассказал, что его дед был поваром, а отец — мастером на вагоностроительном заводе в Ленинграде . При этом они оба «были вполне довольны своей жизнью и городись тем, что они делают».

«Современные условия производства просто расширяют эти возможности, прежде всего для женщин, конечно. То, что вчера было очень сложно, физически трудно, сегодня с помощью современной техники, современных знаний становится абсолютно доступным и женщины там проявляют себя очень эффективно», — сказал Путин, подчеркнув, что главное — чтобы дело «было по душе». Также глава государства обратил внимание на то, что раньше женщины работали на железной дороге — «костыли забивали, кувалдой махали, и ничего», а во время Великой Отечественной войны и вовсе работали во всех мужских профессиях, воевали.