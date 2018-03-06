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Путин: некоторые вузы превратились в «Рога и копыта»
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Некоторые российские вузы превратились в «Рога и копыта», заявил Путин 

РИА Новости 6 марта 2018
Фото: РИА Новости
Сокращение числа вузов в России вызвано необходимостью закрывать организации, которые торгуют корочками, заявил президент Владимир Путин.
"Начиная с 1991 примерно по 2010 год у нас количество вузов и филиалов в стране выросло ровно в два раза. И значительная часть из них, надо признаться, сказать по-честному, превратились не в вузы, а превратились в лаборатории по штамповке корочек", — сказал Путин на встрече с рабочими Уралвагонзавода, которые сообщили главе государства, что из-за числа сокращения вузов молодежь уезжает учиться в другие города и не возвращается.
Путин отметил, что за последние годы количество вузов в стране сократилось на 30%, а филиалов — на 60%.
"Это вызвано просто необходимостью закрывать вот эти конторы "Рога и копыта", которые ничего не дают кроме бумажки", — пояснил он.
Президент добавил, что за этим также должны следить губернаторы, а кроме того важно создавать на предприятиях условия, чтобы молодежь возвращалась в свои города. "Если условия хорошие создаются — будут возвращаться", — сказал Путин. Он заявил, что для этого нужно решать жилищные проблемы и повышать зарплаты.
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