«Аэрофлот» аннулирует бонусы дебошира и запретит регистрацию

"Ряд обладателей серебряных, золотых и платиновых карт "Аэрофлот Бонус" считают возможным обращаться с сотрудниками авиакомпании как с людьми второго сорта, позволяя себе не только грубость и вопиющее хамство, но и откровенное насилие вплоть до побоев. Правила программы "Аэрофлот Бонус" предусматривают не только аннулирование счета участника за оскорбительное поведение по отношению к работникам авиакомпании, но и запрет на повторную регистрацию в программе", — говорится в сообщении "Аэрофлота" во вторник.

Авиакомпания отмечает, что в последнее время участились случаи деструктивного поведения на борту. В частности, с начала 2018 года на рейсах "Аэрофлота" зафиксировано девять случаев грубого физического насилия по отношению к сотрудникам авиакомпании. Анализ фактов рукоприкладства по отношению к бортпроводникам и работникам наземного обслуживания авиакомпании показал, что практически все дебоширы являются элитными участниками программы лояльности "Аэрофлот Бонус".