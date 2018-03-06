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«Аэрофлот» аннулирует бонусы дебошира и запретит регистрацию
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«Аэрофлот» будет аннулировать бонусы дебошира и запрещать новую регистрацию 

РИА Новости 6 марта 2018
Фото: РИА Новости
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" будет аннулировать счет авиадебошира в своей бонусной программе и запрещать повторную регистрацию, сообщил перевозчик.
Авиакомпания отмечает, что в последнее время участились случаи деструктивного поведения на борту. В частности, с начала 2018 года на рейсах "Аэрофлота" зафиксировано девять случаев грубого физического насилия по отношению к сотрудникам авиакомпании. Анализ фактов рукоприкладства по отношению к бортпроводникам и работникам наземного обслуживания авиакомпании показал, что практически все дебоширы являются элитными участниками программы лояльности "Аэрофлот Бонус".
"Ряд обладателей серебряных, золотых и платиновых карт "Аэрофлот Бонус" считают возможным обращаться с сотрудниками авиакомпании как с людьми второго сорта, позволяя себе не только грубость и вопиющее хамство, но и откровенное насилие вплоть до побоев. Правила программы "Аэрофлот Бонус" предусматривают не только аннулирование счета участника за оскорбительное поведение по отношению к работникам авиакомпании, но и запрет на повторную регистрацию в программе", — говорится в сообщении "Аэрофлота" во вторник.
Каждый участник может быть зарегистрирован в "Аэрофлот Бонус" только один раз. Таким образом, пассажир, допустивший бесчинство на рейсах "Аэрофлота", лишается не только всех привилегий, но и возможности дальнейшего участия в программе "Аэрофлот Бонус".
"Аэрофлот" продолжает вести непримиримую борьбу с любыми случаями нарушения общественного порядка на борту, невзирая на статус дебоширов. Для авиакомпании важно обеспечить абсолютный уровень безопасности и комфорта пассажиров на своих рейсах", — пишет авиакомпания.
Ранее, напоминает перевозчик, благодаря активной позиции авиакомпании, был принят закон о внесении изменений в уголовный кодекс РФ, предусматривающий уголовную ответственность за грубое нарушение общественного порядка на различных видах транспорта. Кроме того, с июня 2018 года российские авиакомпании получат законную возможность включать нарушителей в "черные списки" и в дальнейшем отказывать им в заключении договора воздушной перевозки.
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