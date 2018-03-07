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Боевые водолазы Росгвардии поздравили девушек с 8 Марта
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Боевые водолазы Росгвардии поздравили девушек с 8 Марта из проруби 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: предоставлено ДВСМИ Росгвардии
Боевые водолазы Росгвардии в ходе учений подарили освещавшим мероприятие журналисткам розы, с которыми вынырнули из ледяной воды, сообщает в среду департамент по взаимодействию со СМИ ведомства.
Сообщается, что таким образом водолазы центра спецназначения "Витязь" поздравили женщин с Международным женским днем.
"Во время тактико-специального занятия по тренировке боевых пловцов Росгвардии в зимних условиях спецназовцы погрузились в ледовую прорубь водоема в подмосковном Щелково. Выныривая из-под воды, боевые пловцы вручили цветы девушкам — представителям СМИ, освещавших учение Росгвардии", — говорится в сообщении.
Капитан II ранга Дмитрий Хохлов и капитан III ранга Александр Бурумов пожелали представительницам прекрасной половины человечества счастья и мирного неба над головой.
Боевые водолазы Росгвардии поздравили девушек с 8 Марта из проруби
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