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Зима установила снежный рекорд
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Зима в Москве установила снежный рекорд 

Мир24 6 марта 2018
Прошедшая зима в Москве установила рекорд по осадкам. Она вошла в тройку самых снежных за последние 140 лет в истории наблюдений, сообщает портал «Метеоновости».
«За 140 лет инструментальных наблюдений в Москве было лишь два года, когда за холодный период в виде снега 3-4 раза выпадало рекордное количество осадков: 1960 и 2005 годы», — отмечается в сообщении.
Синоптики подчеркнули, что количество осадков, выпавших за эту календарную зиму, составило 217,5 мм, что ставит ее на второе место после зимы 1965-1966 годов. Тогда выпало 249 мм осадков.
Между тем метеорологи предупреждают, что текущий март в московском регионе идет по «холодному сценарию», и они не исключают новые рекорды по осадкам.
Напомним, 4 марта в столице выпало около 35% месячной нормы осадков. Снегопад стал самым сильным с 1895 года.
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