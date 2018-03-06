Ростуризм обратился к россиянам с предупреждением

Ростуризм призвал россиян на Шри-Ланке учитывать информацию о беспорядках в центральной части страны

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) призвал россиян, находящихся в этой стране или планирующих поездку, учитывать информацию о беспорядках в центральной части страны, а также о введении на территории комендантского часа. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

«Федеральное агентство по туризму призывает российских граждан, находящихся в Шри-Ланке или планирующих поездку в эту страну, учитывать данную информацию. Ростуризм также рекомендует туроператорам, осуществляющим туры на территорию островного государства, информировать своих туристов о неблагоприятной обстановке в центральной части Шри-Ланки», — говорится в сообщении. По данным Ситуационно-кризисного центра МИД России, в связи с продолжающимися беспорядками в городе Канди в центральной части Шри-Ланки введен комендантский час до 18:00 по местному времени. Обращений от наших соотечественников в посольство России в Шри-Ланке не поступало.

По сообщениям СМИ, вспышки насилия между буддистами и мусульманами изначально были зафиксированы в городе Дигана, однако затем распространились и на другие части Шри-Ланки. В некоторых районах был введен комендантский час, в целях охраны правопорядка развернуты дополнительные подразделения полиции и армии.