Почему китайские мужчины опасаются россиянок

Портал Beiqing Network рассказал, почему молодые люди из Китая «опасаются» россиянок.

«Можно сказать, что это общепризнано — в России больше всего красоток», — уверен он. По словам автора статьи, весь мир знает, что прекрасны в России не только пейзажи, ее культура, архитектура, кухня и национальные особенности, но и девушки.

Как отмечает журналист, все выше перечисленное, а также дружеские отношения между Россией и Китаем приводят к тому, что множество жителей Поднебесной не просто приезжают в Россию как туристы, но даже остаются там жить.

Кроме того, автор обращает внимание на то, что женщин в России больше, чем мужчин, что заставляет россиянок «переживать» о перспективах своего замужества. В связи с этим русские девушки бывают «благосклонны» к парням из Китая.

Однако уже «покоренные» китайцы, уверен он, все же имеют «сомнения» насчет россиянок, ведь они якобы склонны к набору лишнего веса сразу после свадьбы, а родив, и вовсе могут превратиться в «толстых тетушек».