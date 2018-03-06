Москвичам пообещали оттепель

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Синоптики прогнозируют оттепель в Москве на следующей неделе 

RT на русском 6 марта 2018
В Росгидромете заявили, что оттепель в Москву может прийти на следующей неделе.
«В понедельник днём температура воздуха может подняться до плюс 1-2°С, во вторник — уже до 3-4°С, но по ночам пока ожидаются отрицательные значения», — заявил собеседник Интерфакса.
В сообщении говорится, что днём 8 марта ожидается до минус 4-6°С.
Между тем к концу недели начнётся постепенное потепление, в воскресенье днём температура будет держаться в пределах от 0 до -5°С.
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