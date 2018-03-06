Американка полгода боялась выигрышного билета

Американка полгода боялась выигрышного лотерейного билета

Американка обналичила свой выигрыш в три миллиона долларов за день до истечения срока действия лотерейного билета. Об этом сообщил новостной портал UPI.

Ина Фернандес (Ina H. Fernandez) из штата Вирджиния купила билет еще в сентябре, однако совсем забыла о нем и носила его в сумочке. Женщина призналась, что в конце осени все же проверила его, но когда узнала, что он выигрышный, решила ничего не делать и не говорить об этом даже супругу.

Кроме того, американка доплатила один доллар за открытие дополнительного шара «Megaplier», который увеличивает выигрыш в два, три или четыре раза. Ей выпал номер три, что увеличило ее выигрыш с одного до трех миллионов долларов (около 170 миллионов рублей).

В итоге Фернандес решилась получить выигрыш только 1 марта, накануне истечения срока давности розыгрыша. Женщина призналась, что ей нужно было время, чтобы «все обдумать и позаботиться о финансах», однако она не уточнила, каким образом.

В начале февраля сообщалось об американке, отказавшейся от выигрыша в 560 миллионов долларов. Женщина объяснила свое решение желанием вести спокойную жизнь и страхом перед преступниками и мошенниками.