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Радиоведущая устроила скандал в эфире
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Радиоведущая устроила скандал в эфире из-за любезности слушателя 

Lenta.ru 6 марта 2018
Фото: @lynseyhipgrave1
Британская радиоведущая Линси Хипграв (Lynsey Hipgrave) отказалась общаться со слушателем, который использовал «сексистские» слова по отношению к ней. Об этом сообщает The Chronicle.
В эфире радиостанции talkSPORT журналистка обсуждала с футболистом Аланом Бразилом высказывания генерального директора Футбольной ассоциации Мартина Гленна по отношению к тренеру клуба «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле. Последнего обвинили в нарушении правил ассоциации из-за ношения желтой ленты в поддержку арестованных каталонских политиков.
Ведущая спросила у слушателей, что те думают по поводу недавнего скандала. Один из дозвонившихся по имени Гарет обратился к девушке, назвав ее «дорогая».
«Вы не должны называть меня "дорогой". Я не ваша дорогая», — ответила Хипграв, после чего отключила собеседника от эфира.
Позднее фрагмент передачи был опубликован в Twitter. Пользователи соцсети поспорили друг с другом, являлись ли слова Гарета сексисткими, или же радиоведущая была не права.
Сотрудница talkSPORT уже сталкивалась с сексистскими высказываниями в ее адрес. В 2016 году журналистка раскритиковала футболистов Лионеля Месси и Луиса Суареса, после чего пользователи сети посоветовали девушке быстрее «отправляться на кухню».
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