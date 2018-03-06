Радиоведущая устроила скандал в эфире из-за любезности слушателя

Британская радиоведущая Линси Хипграв (Lynsey Hipgrave) отказалась общаться со слушателем, который использовал «сексистские» слова по отношению к ней. Об этом сообщает The Chronicle.

В эфире радиостанции talkSPORT журналистка обсуждала с футболистом Аланом Бразилом высказывания генерального директора Футбольной ассоциации Мартина Гленна по отношению к тренеру клуба «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле. Последнего обвинили в нарушении правил ассоциации из-за ношения желтой ленты в поддержку арестованных каталонских политиков.

Ведущая спросила у слушателей, что те думают по поводу недавнего скандала. Один из дозвонившихся по имени Гарет обратился к девушке, назвав ее «дорогая».

«Вы не должны называть меня "дорогой". Я не ваша дорогая», — ответила Хипграв, после чего отключила собеседника от эфира.

You wouldn't call Alan Brazil "darling", would you? 🤦‍♂️@LynseyHipgrave1 was on 🔥 today… 👊👏



📻 Plenty more from Lynsey at 10am tomorrow! pic.twitter.com/DlJwT3cfNQ— talkSPORT (@talkSPORT) 5 марта 2018 г. Позднее фрагмент передачи был опубликован в Twitter. Пользователи соцсети поспорили друг с другом, являлись ли слова Гарета сексисткими, или же радиоведущая была не права.