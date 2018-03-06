Свидетель рассказал о последней встрече с группой Дятлова

В программе «На самом деле» на «Первом канале», героев которой проверяют на детекторе лжи, принял участие Вениамин Б., который в 1959 году служил в системе охраны Ураллага и якобы последним видел членов группы Дятлова живыми. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, этот мужчина охранял заключенных на севере Свердловской области, именно там, где погибли туристы. По словам участника передачи, лагерное руководство поручило ему сопровождать группу Дятлова на последнем участке ее пути.

Тест на полиграфе подтвердил, что Вениамин Б. сопровождал группу туристов. Он рассказал, что встретил их в «70-м поселке», они были «молодыми, красивыми и веселыми». Мужчина провел с ними «часа два», а рано утром они отправились в поход. Когда мужчина увидел, что у туристов очень тяжелый груз, он попросил у руководства лагеря двух лошадей и сопровождал путешественников 17-20 километров.

Вениамин Б. попрощался с туристами после того, как они вместе посетили дом Андрея, представителя народа манси. Он угостил гостей оленьей ногой, а затем манси якобы попросили спирт у Игоря Дятлова, и туристы выполнили их просьбу.

На одном из уральских перевалов зимой 1959 года погибли девять туристов-лыжников турклуба Уральского политехнического института. Группу возглавлял Игорь Дятлов, позже перевал получил его имя. Выдвигались разные версии трагедии, в том числе и теории заговора об испытании радиоактивного оружия и контакте с пришельцами. По официальной версии следствия, смерть туристов была вызвана «стихийной силой, преодолеть которую люди были не в состоянии».