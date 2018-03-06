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Самые жестокие и коварные преступницы России
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Самые жестокие и коварные преступницы России 

Lenta.ru 51 минуту назад
Истории главных злодеек — от кровавой помещицы Салтычихи до коварных бандиток наших дней — в галерее «Ленты.ру».
1/15  Русская помещица Дарья Салтыкова (Салтычиха), 1730-1801, вошедшая в историю как жестокая мучительница и убийца крепостных крестьян. Следователь по ее делу насчитал 138 жертв, среди которых были беременные женщины и дети. Она могла облить жертву кипятком, опалить волосы на голове, схватить горячими щипцами за уши, заморить голодом или привязать голой на морозе
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2/15  Главная террористка Российской империи Софья Перовская, 1853-1881. Перовская вошла в исполнительный комитет «Народной воли» и в его составе участвовала в подготовке двух покушений на Александра II — в 1879-м и 1880 годах. А 1 марта 1881 года возглавила группу террористов, совершившую убийство императора
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3/15  Легендарная аферистка Софья Блювштейн (Сонька Золотая Ручка), 1846-1902. Софья Блювштейн обладала редким талантом артистки. Она обворовывала пассажиров в поездах, притворяясь случайной попутчицей, под видом богатой покупательницы обчищала ювелирные магазины. Воровку ссылали на каторгу и в Сибирь, и на Сахалин, откуда она постоянно пыталась сбежать
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4/15  Ольга фон Штейн, 1869 — неизвестно. Она брала деньги в долг у обеспеченных знакомых и не возвращала их. Затем она придумала другую аферу: стала нанимать людей на должность управляющего золотыми приисками, которыми якобы владела в Сибири, брала у них денежный залог, а затем исчезала. Петербуржцы отдавали ей последние деньги и в результате умирали в нищете
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5/15  Мария Тарновская (Черная вдова), 1877-1944. Роковая красавица прославилась умением доводить любовников до самоубийства, чтобы завладеть их состоянием. Поговаривали, что за свою жизнь она толкнула на смерть и убийства не менее 14 человек
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6/15  Одна из самых страшных преступниц времен Великой Отечественной войны Антонина Макарова (Тонька-пулеметчица), 1920-1979. В годы войны она сотрудничала с фашистами и расстреливала пленных советских солдат и партизан. По записям немцев, Тонька-пулеметчица расстреляла 1500 человек, по данным советского следствия — минимум 167
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7/15  В 1987 году весь СССР потрясло дело серийной отравительницы Тамары Иванютиной, отравившей 29 человек опаснейшим таллием. Среди погибших были маленькие дети. Суд приговорил Тамару Иванютину к расстрелу
Фото:
8/15  Белла Бородкина (Железная Белла), 1927-1983. Белла - руководитель треста ресторанов и столовых в Геленджике, Заслуженный работник торговли и общественного питания РСФСР. К смертной казни была приговорена за систематические хищения социалистической собственности
Фото:
9/15  Мать и сообщница маньяка Александра Спесивцева Людмила, убивавшего женщин и детей, оказалась на скамье подсудимых вместе с сыном: выяснилось, что женщина сама приводила жертв в квартиру, а затем помогала прятать трупы. Людмилу Спесивцеву приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2008 году она была освобождена
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10/15  Мария Петрова (Зюзинская маньячка), 1978-. Первое убийство Зюзинская маньячка совершила в 2002 году: на остановке возле кинотеатра на Варшавской набросилась с ножом на молодого человека. Второй жертвой стал пенсионер: она подошла к нему сзади и перерезала горло. В дальнейшем Петрова еще четыре раза нападала на мужчин на улице, но им удавалось выжить
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11/15  Ирина Гайдамачук (Красноуфимская волчица, Раскольников в юбке),1972-. Ее жертвами стали 17 пенсионерок, проживавших в Красноуфимске и других уральских городах. Все убийства совершались по одному сценарию: представившись соцработником, она проникала в квартиры старушек, забивала их молотком и забирала деньги. В 2012 году Гайдамачук приговорили к 20 годам колонии
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12/15  Тамара Самсонова (старушка-потрошительница), 1947-. Убийца получила известность в 2015 году, расправившись с соседкой, расчленив ее и разбросав останки по двору. В квартире старушки-потрошительницы нашли дневник, где она подробно описывала совершенные убийства. На страницах дневника Самсонова призналась более чем в десяти преступлениях, однако доказаны были всего два
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13/15  Жительница уральского поселка Нейво-Шайтанский Светлана Степанько (Тропиканка) держала в страхе местных жителей. Тропиканка и ее сообщники Муравьев и Неглец убили троих односельчан, на которых оформлялись займы
Фото:
14/15  Главарь «банды амазонок» Инесса Тарвердиева ненавидела людей в погонах. На счету банды — не менее 30 убийств, в том числе сотрудников правоохранительных органов и их семей. Тарвердиева получила 21 год лишения свободы
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15/15  Бывшая жена вице-премьера правительства Московской области Алексея Кузнецова Жанна Булах. Недавно ее признали виновной в хищении 11 миллиардов рублей из бюджета Московской области
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В начале года суд вынес приговор Жанне Булах, бывшей жене вице-премьера правительства Московской области Алексея Кузнецова и соучастнице его преступлений. За хищение и легализацию почти 12 миллиардов рублей ей назначили 11 лет лишения свободы.
Булах — яркий пример женщины вне закона: преступниц такого масштаба в криминальной истории России немного, и каждая из них стала настоящей легендой. Истории главных злодеек — от кровавой помещицы Салтычихи до коварных бандиток наших дней — в галерее «Ленты.ру».
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