Самые жестокие и коварные преступницы России 

1/15 Русская помещица Дарья Салтыкова (Салтычиха), 1730-1801, вошедшая в историю как жестокая мучительница и убийца крепостных крестьян. Следователь по ее делу насчитал 138 жертв, среди которых были беременные женщины и дети. Она могла облить жертву кипятком, опалить волосы на голове, схватить горячими щипцами за уши, заморить голодом или привязать голой на морозе 24СМИ Фото:

2/15 Главная террористка Российской империи Софья Перовская, 1853-1881. Перовская вошла в исполнительный комитет «Народной воли» и в его составе участвовала в подготовке двух покушений на Александра II — в 1879-м и 1880 годах. А 1 марта 1881 года возглавила группу террористов, совершившую убийство императора Фото: Кадр из фильма «Софья Перовская»

3/15 Легендарная аферистка Софья Блювштейн (Сонька Золотая Ручка), 1846-1902. Софья Блювштейн обладала редким талантом артистки. Она обворовывала пассажиров в поездах, притворяясь случайной попутчицей, под видом богатой покупательницы обчищала ювелирные магазины. Воровку ссылали на каторгу и в Сибирь, и на Сахалин, откуда она постоянно пыталась сбежать Фото: Кадр из фильма «Сонька Золотая Ручка»

4/15 Ольга фон Штейн, 1869 — неизвестно. Она брала деньги в долг у обеспеченных знакомых и не возвращала их. Затем она придумала другую аферу: стала нанимать людей на должность управляющего золотыми приисками, которыми якобы владела в Сибири, брала у них денежный залог, а затем исчезала. Петербуржцы отдавали ей последние деньги и в результате умирали в нищете Фото: public domain

5/15 Мария Тарновская (Черная вдова), 1877-1944. Роковая красавица прославилась умением доводить любовников до самоубийства, чтобы завладеть их состоянием. Поговаривали, что за свою жизнь она толкнула на смерть и убийства не менее 14 человек Фото: public domain

6/15 Одна из самых страшных преступниц времен Великой Отечественной войны Антонина Макарова (Тонька-пулеметчица), 1920-1979. В годы войны она сотрудничала с фашистами и расстреливала пленных советских солдат и партизан. По записям немцев, Тонька-пулеметчица расстреляла 1500 человек, по данным советского следствия — минимум 167 Фото: public domain

7/15 В 1987 году весь СССР потрясло дело серийной отравительницы Тамары Иванютиной, отравившей 29 человек опаснейшим таллием. Среди погибших были маленькие дети. Суд приговорил Тамару Иванютину к расстрелу Фото: НТВ / YouTube

8/15 Белла Бородкина (Железная Белла), 1927-1983. Белла - руководитель треста ресторанов и столовых в Геленджике, Заслуженный работник торговли и общественного питания РСФСР. К смертной казни была приговорена за систематические хищения социалистической собственности Фото: public domain

9/15 Мать и сообщница маньяка Александра Спесивцева Людмила, убивавшего женщин и детей, оказалась на скамье подсудимых вместе с сыном: выяснилось, что женщина сама приводила жертв в квартиру, а затем помогала прятать трупы. Людмилу Спесивцеву приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2008 году она была освобождена Фото: РЕН ТВ / YouTube

10/15 Мария Петрова (Зюзинская маньячка), 1978-. Первое убийство Зюзинская маньячка совершила в 2002 году: на остановке возле кинотеатра на Варшавской набросилась с ножом на молодого человека. Второй жертвой стал пенсионер: она подошла к нему сзади и перерезала горло. В дальнейшем Петрова еще четыре раза нападала на мужчин на улице, но им удавалось выжить Фото: Криминал ТВ / YouTube

11/15 Ирина Гайдамачук (Красноуфимская волчица, Раскольников в юбке),1972-. Ее жертвами стали 17 пенсионерок, проживавших в Красноуфимске и других уральских городах. Все убийства совершались по одному сценарию: представившись соцработником, она проникала в квартиры старушек, забивала их молотком и забирала деньги. В 2012 году Гайдамачук приговорили к 20 годам колонии РИА Новости Фото:

12/15 Тамара Самсонова (старушка-потрошительница), 1947-. Убийца получила известность в 2015 году, расправившись с соседкой, расчленив ее и разбросав останки по двору. В квартире старушки-потрошительницы нашли дневник, где она подробно описывала совершенные убийства. На страницах дневника Самсонова призналась более чем в десяти преступлениях, однако доказаны были всего два ТАСС Фото:

13/15 Жительница уральского поселка Нейво-Шайтанский Светлана Степанько (Тропиканка) держала в страхе местных жителей. Тропиканка и ее сообщники Муравьев и Неглец убили троих односельчан, на которых оформлялись займы Фото: newdaynews.ru

14/15 Главарь «банды амазонок» Инесса Тарвердиева ненавидела людей в погонах. На счету банды — не менее 30 убийств, в том числе сотрудников правоохранительных органов и их семей. Тарвердиева получила 21 год лишения свободы ТАСС Фото: