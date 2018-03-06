Мать осуждённого на Украине Агеева обратилась к Трампу

Мать осуждённого на Украине Виктора Агеева записала видеообращение к Трампу и лидерам ЕС

«Наши дети должны вернуться домой. Украинские матери ждут своих сыновей: Олега Сенцова, Стаса Клыха, Павла Гриба и многих других, а я жду Виктора», — сказала Светлана Агеева. Отмечается, что такое же обращение, но на русском языке Агеева записала к президенту России Владимиру Путину

«В конце 2017 года между сторонами конфликта в Донбассе был обмен пленными, домой вернулось больше 300 человек. Но после того, как Виктора не обменяли в конце декабря 2017 года, я живу в сплошной тревоге», — заявила Агеева. По её словам, в последнее время у неё «появилась надежда на положительный исход дела».

В начале февраля адвокат россиянина Виктора Агеева, которого приговорили на Украине к десяти годам лишения свободы, обжаловал приговор.

Агеева обвинили в службе по контракту в самопровозглашённой Луганской народной республике и незаконном ношении оружия.