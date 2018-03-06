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Мать осуждённого на Украине Агеева обратилась к Трампу
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Мать осуждённого на Украине Виктора Агеева записала видеообращение к Трампу и лидерам ЕС 

RT на русском 6 марта 2018
Фото: Reuters
Мать россиянина Виктора Агеева, осуждённого на Украине к 10 годам тюремного заключения, записала видеообращение на английском языке к президенту США Дональду Трампу, канцлеру Германии Ангеле Меркель и лидеру Франции Эммануэлю Макрону с просьбой ускорить переговоры по обмену пленными между Москвой и Киевом. Видео опубликовала «Новая газета».
Отмечается, что такое же обращение, но на русском языке Агеева записала к президенту России Владимиру Путину.
«Наши дети должны вернуться домой. Украинские матери ждут своих сыновей: Олега Сенцова, Стаса Клыха, Павла Гриба и многих других, а я жду Виктора», — сказала Светлана Агеева.
По её словам, в последнее время у неё «появилась надежда на положительный исход дела».
«В конце 2017 года между сторонами конфликта в Донбассе был обмен пленными, домой вернулось больше 300 человек. Но после того, как Виктора не обменяли в конце декабря 2017 года, я живу в сплошной тревоге», — заявила Агеева.
В начале февраля адвокат россиянина Виктора Агеева, которого приговорили на Украине к десяти годам лишения свободы, обжаловал приговор.
Агеева обвинили в службе по контракту в самопровозглашённой Луганской народной республике и незаконном ношении оружия.
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