Собянин поздравил Жванецкого

Мэр Москвы Сергей Собянин направил поздравительную телеграмму народному артисту РФ Михаилу Жванецкому по случаю его дня рождения. Документ опубликован на официальном сайте мэра.
«Талантливый писатель с острым умом и необыкновенным чувством юмора, Вы вносите большой вклад в приумножение традиций отечественной сатиры. Ваши яркие и неподражаемые выступления на эстраде и с телевизионных экранов снискали Вам заслуженную популярность в нашей стране и за рубежом. Обличая недостатки и пороки общества, Вы своим искусством помогаете делать его лучше и добрее», — говорится в телеграмме.
Писатель-сатирик, популярный исполнитель своих произведений М. Жванецкий родился 6 марта 1934 г. в Одессе (Украина) в семье врачей.
В 1956 г. окончил Одесский институт инженеров морского флота. В студенческие годы участвовал в самодеятельности, где начал писать миниатюры и монологи, которые часто сам и исполнял. После окончания института М. Жванецкий работал в Одесском морском торговом порту. В 1960 г. перешел на работу в Центральное проектно-конструкторское бюро.
В 1963 г. во время гастролей в Одессе Ленинградского театра миниатюр М. Жванецкий познакомился с Аркадием Райкиным, который взял его произведения в репертуар театра, а в 1964 г. пригласил на должность заведующего литературной частью. Произведения М. Жванецкого читал на ленинградской сцене Сергей Юрский, но настоящую известность автору обеспечил А. Райкин, из уст которого реплики М. Жванецкого уходили в народ.
В 1972 г. М. Жванецкого пригласили в Московский театр миниатюр (впоследствии «Эрмитаж») на должность помощника главного режиссера. В эти годы он уже приобрел всесоюзную известность.
М. Жванецкий — автор книг «Встречи на улицах» (1982), «Год за два» (1987), «Когда нужны герои» (1992), «Моя Одесса» (1993). В 2001 г., к 65-летию писателя, вышло его четырехтомное собрание произведений, а в 2006 г. выпущен пятый том под названием «XXI век».