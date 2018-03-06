Собянин поздравил Жванецкого

Мэр Москвы поздравил народного артиста России М. Жванецкого с днем рождения

«Талантливый писатель с острым умом и необыкновенным чувством юмора, Вы вносите большой вклад в приумножение традиций отечественной сатиры. Ваши яркие и неподражаемые выступления на эстраде и с телевизионных экранов снискали Вам заслуженную популярность в нашей стране и за рубежом. Обличая недостатки и пороки общества, Вы своим искусством помогаете делать его лучше и добрее», — говорится в телеграмме. Мэр Москвы Сергей Собянин направил поздравительную телеграмму народному артисту РФ Михаилу Жванецкому по случаю его дня рождения. Документ опубликован на официальном сайте мэра.

Писатель-сатирик, популярный исполнитель своих произведений М. Жванецкий родился 6 марта 1934 г. в Одессе ( Украина ) в семье врачей.

В 1956 г. окончил Одесский институт инженеров морского флота. В студенческие годы участвовал в самодеятельности, где начал писать миниатюры и монологи, которые часто сам и исполнял. После окончания института М. Жванецкий работал в Одесском морском торговом порту. В 1960 г. перешел на работу в Центральное проектно-конструкторское бюро.

В 1963 г. во время гастролей в Одессе Ленинградского театра миниатюр М. Жванецкий познакомился с Аркадием Райкиным , который взял его произведения в репертуар театра, а в 1964 г. пригласил на должность заведующего литературной частью. Произведения М. Жванецкого читал на ленинградской сцене Сергей Юрский , но настоящую известность автору обеспечил А. Райкин, из уст которого реплики М. Жванецкого уходили в народ.

В 1972 г. М. Жванецкого пригласили в Московский театр миниатюр (впоследствии «Эрмитаж» ) на должность помощника главного режиссера. В эти годы он уже приобрел всесоюзную известность.

М. Жванецкий — автор книг «Встречи на улицах» (1982), «Год за два» (1987), «Когда нужны герои» (1992), «Моя Одесса» (1993). В 2001 г., к 65-летию писателя, вышло его четырехтомное собрание произведений, а в 2006 г. выпущен пятый том под названием «XXI век». ​