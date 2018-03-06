Россиянам дали совет по выбору цветов

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать живые цветы к 8 марта и сохранить свежесть букета

Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать живые цветы к 8 марта и сохранить свежесть букета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Стебель не должен быть слишком сухим. Хорошим признаком свежести при покупке цветов, и в частности роз, является наличие так называемой «рубашки» или «рубашечного листа». Это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и словно обнимают полураспустившийся бутон. Степень раскрытия бутона — еще один важный показатель того, станет ли букет «однодневкой». Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы. Эластичность лепестков — один из главнейших признаков того, что цветок действительно свеж. Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, отмечает Роспотребнадзор, следует обратить внимание на искусственные украшения.

«Если Вы видите, что вокруг бутона красуется оборка из яркой фольги или другие декорации, не заказанные вами, скорее всего, это способ отвлечь внимание от главного — свежести», — добавили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что жизнь букета может продлить обработка сразу после покупки — стебли нужно подрезать.