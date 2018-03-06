Россиянам дали совет по выбору цветов

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В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать живые цветы к 8 марта и сохранить свежесть букета 

Агентство «Москва» 6 марта 2018
Фото: РИА Новости
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать живые цветы к 8 марта и сохранить свежесть букета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Стебель не должен быть слишком сухим. Хорошим признаком свежести при покупке цветов, и в частности роз, является наличие так называемой «рубашки» или «рубашечного листа». Это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и словно обнимают полураспустившийся бутон. Степень раскрытия бутона — еще один важный показатель того, станет ли букет «однодневкой». Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы. Эластичность лепестков — один из главнейших признаков того, что цветок действительно свеж. Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму», — рассказали в пресс-службе.
Кроме того, отмечает Роспотребнадзор, следует обратить внимание на искусственные украшения.
«Если Вы видите, что вокруг бутона красуется оборка из яркой фольги или другие декорации, не заказанные вами, скорее всего, это способ отвлечь внимание от главного — свежести», — добавили в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что жизнь букета может продлить обработка сразу после покупки — стебли нужно подрезать.
«Исключите резкие перепады температур. Если букет приобретается при морозной погоде, не спешите вносить цветы в дом — оставьте их на несколько минут в тамбуре или в прихожей, где немного прохладнее. Также позаботьтесь о том, чтобы в дороге к месту назначения цветы были надежно укрыты от ветра, снега, морозного воздуха и других неблагоприятных воздействий. Удалите нижние листья — как подсохшие, так и свежие. Они подвержены гниению. Кроме того, для каждого цветка важны правильные соседи. Не стоит ставить в одну вазу: нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживает большинство растений. Зато веточка туи — отличный способ превратить любой букет в завидного долгожителя, — говорится в сообщении.
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