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Тулеев передал отшельнице Агафье Лыковой букет роз
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Тулеев передал отшельнице Агафье Лыковой букет роз и платок к 8 марта 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: администрация Кемеровской области
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поздравил таёжную отшельницу Агафью Лыкову с женским праздником 8 марта букетом алых роз и нарядным платком, сообщили РИА Новости в среду в региональной администрации.
По данным властей, во вторник группа волонтёров из Московского технологического университета в шестой раз направилась на заимку Лыковой. По поручению Тулеева экспедицию до заимки сопровождал глава Таштагольского района Владимир Макута.
По его словам, недавно Аману Тулееву передавали просьбу Агафьи и её помощника монаха Гурия, который пребывает с ней по благословению патриарха старообрядческой церкви Корнилия. Они попросили Тулеева помочь с сеном и комбикормом для коз, привезти пшеницу, крупы (пшено, гречку, рис, перловку), муку, сковороду, ковшик, трос, цепи, верёвку и вертлюги, мышеловки, фонарики, батарейки, соль, веники и метлу, верхонки, банки стеклянные, фрукты.
"Макута передал Агафье Карповне от Амана Тулеева поздравление с праздником весны, букет роз, нарядный платок и все необходимые ей в хозяйстве вещи. Отшельница поблагодарила губернатора, сказала, что она всегда молится за него и всех жителей Кемеровской области. Также Лыкова рассказала, что в хозяйстве у неё всё в порядке, хвалила Гурия за трудолюбие и верность канонам", — рассказали в обладминистрации.
Как пояснили в ведомстве, цель поездки волонтёров — помощь по хозяйству, а заодно новый опыт общения с женщиной, которая показывает пример духовной цельности, верности традициям предков, остаётся уникальным носителем старославянской культуры. Волонтёрам удалось найти средства, чтобы зафрахтовать вертолёт и добраться до заимки. Они пробудут у отшельников до субботы.
Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, долгие годы отшельники старались уберечь семью от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. К моменту обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин (45 лет), Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года), Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли трое из детей — Саввин, Димитрий и Наталья, а в 1988 году ушел из жизни отец Лыковых.
Несмотря на то, что территориально заимка отшельницы относится к Хакасии, Тулеев в течение многих лет шефствует над Лыковой. Впервые они встретились осенью 1997 года, когда он побывал на заимке. Письма от Лыковой с различными просьбами Тулееву чаще всего доставляет глава Таштагольского района.
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