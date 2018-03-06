Пока вы спали: из армии будут увольнять по-простому

США платят зарплату сирийским «оппозиционерам»

Русского шпиона могли отравить в Англии 10 тысяч бойцов так называемой сирийской оппозиции получают зарплату от США, сообщает RT, в распоряжении которого оказалось обоснование к бюджету американского Министерства обороны на будущий год. Каждый месяц «проверенные» оппозиционеры получают от Соединенных Штатов по 200-400 долларов за «активную борьбу» с запрещенной в России группировкой «Исламское государство» . Также в документе отмечается, что к концу 2018 года число получающих зарплату бойцов может быть увеличено до 65 тысяч.

КНДР производит плутоний Шпионивший на Великобританию россиянин Сергей Скрипаль мог быть отравлен, сообщает Guardian . По информации издания, 66-летний бывший полковник ГРУ и его 30-летняя подруга занимались шопингом в одном из торговых центров британского города Солсбери, когда оба почувствовали себя плохо. Пара была госпитализирована в реанимацию местной больницы, где выяснилось, что Скрипаль и его спутница пострадали от воздействия неизвестного токсичного вещества. Служащие спецслужб Соединенного Королевства провели дезактивацию в больнице и доме Скрипаля. В данный момент полиция продолжает расследование произошедшего.

Один из реакторов северокорейского ядерного научно-исследовательского центра в Йонбене мог быть вновь активирован, сообщает 38 North. О признаках его активности свидетельствуют спутниковые снимки, на которых заметны клубы водяного пара, исходящие из машинного зала, а также растаявший лед на расположенной рядом реке. По информации портала, все это может означать, что КНДР возобновила производство плутония для своей ядерной программы. Из армии будут увольнять по-простому

40% россиян не были готовы к кризису Солдат и офицеров, пойманных на употреблении алкоголя и наркотиков, недостойном поведении, взяточничестве и разглашении служебной информации, хотят увольнять из армии в упрощенном порядке, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Министерстве обороны России . Данными поправками ведомство предложило пополнить закон «О воинской обязанности и военной службе». В настоящее время изменения согласовывают силовые ведомства, в которых предусмотрена военная служба. Определение служебной информации, а также порочащих честь и достоинство поступков будет дано позже.