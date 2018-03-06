ФСО занялась проблемой смертности детей в школах

Федеральная служба охраны (ФСО) России заявила о высокой смертности среди школьников и рассказала о спортивных объектах ненадлежащего качества, а также о нехватке профессионалов. Об этом сообщает Life со ссылкой на справку ФСО.

В документе приводится комментарий детского кардиолога Анны Верещагиной, которая выделила несколько основных причин внезапной смерти детей на уроках физкультуры. По ее словам, к смерти могут привести не выявленные вовремя врождённые пороки сердца, перенесенные вирусные заболевания, курение и нездоровое питание.

«При малейших подозрениях» ребенка необходимо направить на дополнительное обследование, суточный мониторинг ЭКГ и консультацию аритмолога. В ФСО подчеркнули, что дети должны проходить медкомиссию, в том числе и врача-кардиолога, который будет направлять их на ЭКГ и другие обследования.

Одной из проблем в своей справке ФСО назвали увлечение подростков диетами и протеиновыми коктейлями. В службе отметили, что «озабоченные своей фигурой» школьники исключают из рациона жиры. Это может привести к раннему атеросклерозу коронарных артерий, ишемии миокарда и развитию сердечной недостаточности.

Среди причин смертности также были названы курение и употребление энергетических напитков, причем школьники нередко курят и пьют энергетики прямо перед уроком физкультуры, «нагружая сердце».

В ФСО добавили, что спорт в России развивается медленно из-за отсутствия спортивных объектов для детей или же из-за ненадлежащего качества этих объектов.

Минобрнауки уже направило Мутко письмо, в котором сказано, что дети получают травмы и погибают в школах из-за ошибок, связанных с «отсутствием индивидуального подхода и недостаточным учётом состояния здоровья ученика».

Педагоги и организаторы детских соревнований должны уметь оказывать первую помощь, однако учителя и даже школьные боятся помочь школьнику, «чтобы в случае чего не отвечать за последствия», подчеркивает Life.

В сентябре 2015 года 14-летний школьник из подмосковной Власихи потерял сознание на уроке физкультуры, врачи скорой помощи констатировали его смерти. Выяснилось, что у мальчика был врожденный порок сердца. Почти через год 14-летний ученик Высоковска Московская область ) почувствовал себя плохо во время разминки на физкультуре, он умер до прибытия скорой. В сентябре 2017-го 14-летний школьник из ульяновского Димитровграда упал в обморок на уроке физкультуры. Скорая забрала его в больницу, где позже он умер. У подростка было заболевание сердца. В декабре того же года 15-летняя московская школьница потеряла сознание во время игры в волейбол на уроке физкультуры. Врачи девушку спасти не смогли.