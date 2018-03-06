Россияне смогут проголосовать во Вьетнаме

Все граждане России, постоянно живущие, работающие или временно находящиеся во Вьетнаме, смогут проголосовать на предстоящих выборах президента РФ. Чтобы принять участие в выборах, любой имеющий право голоса россиянин, находящийся во Вьетнаме, должен иметь при себе действующий загранпаспорт, сообщили ТАСС во вторник в посольстве России в республике.
Как рассказали в диппредставительстве, в день голосования 18 марта на всей территории Вьетнама будут работать четыре избирательных участка. Они расположатся в здании российского посольства в Ханое, в генеральных консульствах РФ в Дананге и Хошимине, а также в южном городе Вунгтау, где базируется российско-вьетнамское нефтедобывающее предприятие "Вьетсовпетро".
Кроме того, досрочное выездное голосование по выборам президента РФ будет организовано 14 марта в курортном городе Нячанг, а 16 марта в прибрежном курортном поселке Муйне и на острове Фукуок, которые наиболее часто посещают российские туристы.