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Иностранцам ограничат въезд в Россию
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Подозрительных иностранцев не пустят в Россию 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Иностранцев, заподозренных в содействии террористам, не пустят на территорию России, сообщают «Известия».
По информации издания, данную рекомендацию в своем отзыве на поправки к закону «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» дало правительство страны.
Предлагается запретить въезд участникам организаций, признанных в России причастными к терроризму или экстремизму. Также министры призывают не пускать в страну иностранцев, подозреваемых в отмывании денег.
Глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов назвал подобную инициативу «правильной по духу», а также подчеркнул готовность доработать законопроект ко второму чтению в Госдуме.
Сейчас документ готовится к рассмотрению в первом чтении в нижней палате российского парламента.
На данный момент основанием для отказа во въезде в Россию может служить нарушение правил пересечения границы или сроков пребывания в прошлый приезд, неоднократное привлечение к административной ответственности, сообщение ложной информации о себе или цели приезда, а также участие в деятельности нежелательных неправительственных организаций.
 Ещё 3 источника 
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