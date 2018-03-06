Иностранцам ограничат въезд в Россию

Подозрительных иностранцев не пустят в Россию

Иностранцев, заподозренных в содействии террористам, не пустят на территорию России, сообщают «Известия»

По информации издания, данную рекомендацию в своем отзыве на поправки к закону «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» дало правительство страны.

Предлагается запретить въезд участникам организаций, признанных в России причастными к терроризму или экстремизму. Также министры призывают не пускать в страну иностранцев, подозреваемых в отмывании денег.

Глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов назвал подобную инициативу «правильной по духу», а также подчеркнул готовность доработать законопроект ко второму чтению в Госдуме

Сейчас документ готовится к рассмотрению в первом чтении в нижней палате российского парламента.

На данный момент основанием для отказа во въезде в Россию может служить нарушение правил пересечения границы или сроков пребывания в прошлый приезд, неоднократное привлечение к административной ответственности, сообщение ложной информации о себе или цели приезда, а также участие в деятельности нежелательных неправительственных организаций.