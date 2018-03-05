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Рыбка рассказала о новом компромате
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Рыбка рассказала о новом компромате 

Рамблер 4 часа назад
Настя Рыбка связалась с американскими журналистами и рассказала о некой аудиозаписи, которая может доказать вмешательство официальных лиц из России на президентские выборы 2016 года в США. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на The New York Times.
Рыбка пообещала предоставить аудиозапись корреспонденту The New York Times в обмен на предоставление политического убежища в США. По словам девушки, 16-часовая запись была сделана летом 2016 года, на ней обсуждаются детали вмешательства в американские выборы.
>> США ответили на просьбу Рыбки
По ее словам, она боится возвращаться в Россию, так как там с ней могут произойти «странные вещи».
Ранее Настя Рыбка, арестованная в тайской Паттайе, опубликовала видео, на котором просит помощи у американских журналистов в обмен на информацию о связях России с окружением Дональда Трампа.
 Ещё 4 источника 
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