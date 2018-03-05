Рыбка рассказала о новом компромате

Настя Рыбка связалась с американскими журналистами и рассказала о некой аудиозаписи, которая может доказать вмешательство официальных лиц из России на президентские выборы 2016 года в США. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на The New York Times

Рыбка пообещала предоставить аудиозапись корреспонденту The New York Times в обмен на предоставление политического убежища в США. По словам девушки, 16-часовая запись была сделана летом 2016 года, на ней обсуждаются детали вмешательства в американские выборы.

По ее словам, она боится возвращаться в Россию, так как там с ней могут произойти «странные вещи».