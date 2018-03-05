В Карелии за год поток туристов увеличился на 3%

"В 2017 году объем организованных туристов и экскурсантов увеличился на три процента по сравнению с предыдущим годом, и составил 780 тыс. человек. Рост связан с мероприятиями по информационному продвижению региона, запуском ежедневного поезда "Ласточка" между Петрозаводском и Великим Новгородом, развитием событийных мероприятий", — сказала представитель ведомства Татьяна Леонидова. Карелию по итогам 2017 года посетили 780 тыс. организованных туристов, что на 3% больше предыдущего года за счет продвижения региона и запуска скоростного поезда между " Петрозаводск — Великий Новгород". Самым популярным объектом посещения стал горный парк "Рускеала", сообщили в понедельник ТАСС в управлении по туризму республики.

По ее словам, самой популярной у туристов достопримечательностью стал горный парк "Рускеала", который в 2017 году посетили более 300 тыс. человек. Порядка 180 тыс. человек побывали на заповедном острове Кижи в Карелии, где находится уникальный историко-культурный и природный комплекс. Также у гостей Карелии пользовались спросом заповедник "Кивач", резиденция карельского Деда Мороза Талви Укко, музей-бункер "Гора Филина", старинная карельская деревня Кинерма. Кроме этого, среди туристов были популярны рафтинг, дайвинг, снежные сафари и другие виды активного отдыха.

"В 2017 году в Карелии с большим успехом прошли первый фестиваль оперной музыки под открытым небом Ruskeala Symphony, фестиваль охотничьих традиций, этап Кубка мира по ралли-рейдам " Россия — Северный лес" и другие мероприятия ", — отметила представитель ведомства.

В 2018 году для удобства туристов фестивали, праздники, спортивные соревнования, которые полюбились жителям республики и гостям, были собраны в календарь. Он включает более 60 различных мероприятий, добавила Татьяна Леонидова.

В Карелии, по данным региональных властей, находятся более 4 тыс. уникальных памятников истории и культуры, природных памятников, известных исторических мест. Путешественников готовы принять более 370 отелей, гостиниц, хостелов и баз отдыха, которые могут единовременно предоставить 12,6 тыс. мест. Карельские власти ожидают к 2020 году увеличение турпотока до 1 млн человек.