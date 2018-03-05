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В Крыму будут развивать пешеходный туризм
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В Крыму будут развивать пешеходный туризм 

РИА Новости 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
В министерстве курортов и туризма республики Крым прошло совещание, посвященное развитию туризма в Крыму. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
На встрече подняли вопросы уборки и благоустройства востребованных пешеходных троп полуострова.
Для решения этих проблем Министерство курортов и туризма решило стать посредником между министерством экологии и министерством транспорта республики, а также привлечь общественность к дальнейшему сотрудничеству.
"Особенность крымских пешеходных троп состоит в том, что большинство из них проходят по особо охраняемым природным территориям и лесным хозяйствам, которые находятся в ведении минэкологии Крыма. Проход по ним, а также веломаршруты и джиппинг попадают под федеральный закон об ООПТ, который и регулирует все отношения в области их использования", — отметил министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко.
Пешеходный туризм в Крыму является самым массовым видом туризма. Начиная с конца девятнадцатого века, после создания Крымского горного клуба, походы стали принимать всё более организованный вид.
В 70-80–х годах двадцатого века пешеходные туры по горным и степным тропа Крымского полуострова превратились в массовый всесоюзный бум.
Государство активно поддерживало этот вид туризма, для путешественников прокладывались тропы и повсеместно строились турприюты и стоянки, большинство из которых сейчас нуждаются в восстановлении и дальнейшей поддержке.
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