Билеты в Тадж-Махал продадут за 45 минут до рассвета

Туристы смогут купить билеты в Тадж-Махал за 45 минут до рассвета

Власти Индии приняли решение изменить график работы билетных касс при знаменитом мавзолее Тадж-Махал в Агре, чтобы избежать оттока туристов, пишет газета Times of India.

Согласно информации издания, соответствующее решение озвучил в понедельник министр культуры страны Махеш Шарма, обращаясь к депутатам нижней палаты индийского парламента. В соответствии с новыми правилами, теперь билетные кассы будут открываться за 45 минут до рассвета и закрываться за полчаса до наступления заката. В правительстве полагают, что это позволит туристам избежать потери времени в длинных очередях и насладиться видом "жемчужины Индии" в наиболее благоприятное время суток, до наступления жары.

Сам график работы Тадж-Махала, а также стоимость входного билета как для иностранцев, так и для индийских граждан в ближайшее время останутся неизменными, отмечает издание.

Мавзолей Тадж-Махал был построен в середине XVII века по приказу правителя Империи Великих Моголов Шах-Джахан в честь его жены Мумтаз, которая умерла при родах. Тадж-Махал общепризнанно является "визитной карточкой" Индии и самым известным памятником этой южноазиатской страны.