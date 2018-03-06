Ещё
Зима в РФ стала одной из самых теплых
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минувшая зима в России стала одной из самых теплых за 130 лет 

ТК «Звезда» 6 марта 2018
Фото: РИА Новости
Несмотря на морозы, завершившаяся календарная зима оказалась в нашей стране в числе очень теплых за всю 128-летнюю историю регулярных метеонаблюдений.
Минувшая зима в России стала одной из самых теплых за последние 130 лет метеонаблюдений. Сообщение об этом опубликовано на сайте Гидрометцентра РФ.
В это сложно поверить, так как за окном на большей части территории страны по-прежнему гигантские сугробы и замерший термометр.
Синоптики уверяют: за почти 130 лет метеонаблюдений теплее зимой было только 2-3 года назад. Всему виной стал слишком теплый декабрь. Как бы не лютовали после январь с февралем, мягкое начало зимы перевесило. Однако касается это только Северного полушария.
«На большей части страны средняя температура зимы выше нормы на 2 градуса и более, а в Арктическом регионе — на 4-8 градусов. Только на юго-западе Сибири (Новосибирская область, Алтайский край) зима была холоднее обычной, но и то незначительно», — говорится в сообщении.
Ближе к экватору минувшие месяцы оказались необычайно холодными, в том числе на африканском побережье, а также в Казахстане, Корее, на юге Японии и в экваториальной части Тихого океана. Даже в Сахаре несколько раз выпадал снег.
ТК «Звезда»: последние новости
США «открывают ящик Пандоры» заявлениями о космическом оружии - Рогозин В понедельник воздух в Москве прогреется до нуля Посольство РФ направило МИД Британии ноту по поводу отравления в Солсбери
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму278
Группа «Пикник» разбилась в ДТП19
Мясорубка в Гудаури60
Умер Александр Павловский6
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина93
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение